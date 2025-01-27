Корректировал удары врага: СБУ задержала гражданина РФ, который под видом 'посещения дочери' поселился в Донецкой области. Фото

Служба безопасности Украины задержала 56-летнего гражданина РФ, работавшего на ФСБ и собиравшего данные для ударов по позициям ВСУ на Лиманском направлении. Под видом посещения дочери мужчина поселился в поселке Райгородок Краматорского района еще до начала полномасштабного вторжения.

Видео дня

Задержанный был "активирован" ФСБ летом 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По материалам дела агент прибыл в Украину из Москвы еще за несколько дней до начала полномасштабного вторжения. Он объяснял свой приезд желанием посетить дочь, проживающую в поселке Райгородок Краматорского района.

После 24 февраля 2022 года россиянин остался в поселке, стараясь не привлекать внимания. Летом 2024 ФСБ дало ему задачу разведывать позиции украинских Сил обороны на востоке.

Шпион начал обходить территории вблизи передовой, в частности места расположения укреплений и артиллерии ВСУ. Собранную информацию он передавал российской спецслужбе, которая использовала данные для планирования воздушных атак.

ФСБ обещала своему приспешнику эвакуацию в Москву после завершения его миссии. Однако украинская спецслужба сорвала эти планы.

Сотрудники СБУ разоблачили преступника, задокументировали его действия и задержали. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с поличным с российской спецслужбой.

Задержанному доложено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины – распространение информации о расположении или движении украинских военных. В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала агента РФ, который завербовал несовершеннолетнего, чтобы вместе шпионить на юге Украины. 20-летний и 15-летний жители Одесщины соблазнились обещаниями "легких денег" и вызвались собирать для врага геолокации украинских блокпостов, мобильных огневых групп и зенитно-ракетных комплексов ПВО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!