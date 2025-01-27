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Корректировал удары врага: СБУ задержала гражданина РФ, который под видом "посещения дочери" поселился в Донецкой области. Фото

Ольга Ганюкова
Новости. Общество
2 минуты
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Корректировал удары врага: СБУ задержала гражданина РФ, который под видом 'посещения дочери' поселился в Донецкой области. Фото

Служба безопасности Украины задержала 56-летнего гражданина РФ, работавшего на ФСБ и собиравшего данные для ударов по позициям ВСУ на Лиманском направлении. Под видом посещения дочери мужчина поселился в поселке Райгородок Краматорского района еще до начала полномасштабного вторжения.

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Задержанный был "активирован" ФСБ летом 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По материалам дела агент прибыл в Украину из Москвы еще за несколько дней до начала полномасштабного вторжения. Он объяснял свой приезд желанием посетить дочь, проживающую в поселке Райгородок Краматорского района.

После 24 февраля 2022 года россиянин остался в поселке, стараясь не привлекать внимания. Летом 2024 ФСБ дало ему задачу разведывать позиции украинских Сил обороны на востоке.

Корректировал удары врага: СБУ задержала гражданина РФ, который под видом "посещения дочери" поселился в Донецкой области. Фото

Шпион начал обходить территории вблизи передовой, в частности места расположения укреплений и артиллерии ВСУ. Собранную информацию он передавал российской спецслужбе, которая использовала данные для планирования воздушных атак.

ФСБ обещала своему приспешнику эвакуацию в Москву после завершения его миссии. Однако украинская спецслужба сорвала эти планы.

Сотрудники СБУ разоблачили преступника, задокументировали его действия и задержали. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с поличным с российской спецслужбой.

Задержанному доложено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины – распространение информации о расположении или движении украинских военных. В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Корректировал удары врага: СБУ задержала гражданина РФ, который под видом "посещения дочери" поселился в Донецкой области. Фото

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала агента РФ, который завербовал несовершеннолетнего, чтобы вместе шпионить на юге Украины. 20-летний и 15-летний жители Одесщины соблазнились обещаниями "легких денег" и вызвались собирать для врага геолокации украинских блокпостов, мобильных огневых групп и зенитно-ракетных комплексов ПВО.

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