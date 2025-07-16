Контрасты погоды: в каких областях Украины вместо жары ожидаются дожди. Карта

В среду, 16 июля, погода в Украине будет контрастной. Часть территории страны накроют дожди, однако в большинстве регионов будет царить жара, столбики термометров местами поднимутся до отметки +37 градусов.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Неустойчивую погоду с колебаниями давления и влажности в западных областях обусловит атмосферный фронт, который переместится из Западной Европы. Днем он распространит свое влияние также на Житомирскую, Винницкую и Киевскую области.

Синоптики отметили, что погоду в большинстве областей Украины будет определять сухая жаркая воздушная масса из южных широт, только в западных областях – умеренно теплая.

На небе ожидается переменная облачность. В западных, а днем и в Житомирской, Винницкой и Киевской областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На Закарпатье и Прикарпатье местами прогнозируют значительные дожди. На остальной территории Украины среда пройдет без осадков.

Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов, на юге и востоке страны – 18-23 тепла. Днем в западных областях будет 21-26 по Цельсию, в северных – 25-30 градусов, на остальной территории Украины столбики термометров покажут 29-34 градуса, а в южной части страны местами сильная жара 35-37 выше нуля.

В Киевской области ночью без осадков, днем кратковременные дожди, по области местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет 15-20 тепла, днем 25-30 градусов. В Киеве ночью 18-20 тепла, днем 27-29 градусов.

Также в Украине объявили предупреждение о пожарной опасности. В южной части, большинстве центральных, северных и в Харьковской областях сегодня чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко предупредила, что на следующей неделе Украину накроет сильная жара. Начиная с 22 июля столбики термометров поднимутся выше +35 градусов, а возможно, и выше +40.

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