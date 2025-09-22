УкраїнськаУКР
Консервированный салат "Пятерка" на зиму: рецепт пикантной закуски, которая понравится всем

Консервированный салат 'Пятерка' на зиму: рецепт пикантной закуски, которая понравится всем

Лучший зимний салат можно приготовить из баклажанов, перца, помидоров, кабачков, а также эти все овощи можно объединить в одно блюдо – и вы получите сытную и яркую закуску. Не забывайте добавлять специи, чеснок, перец чили.

Кулинар поделилась на YouTube рецептом очень вкусного консервированного салата на зиму – "Пятерка".

Овощной салат

Ингредиенты:

  • баклажаны 2 кг
  • помидоры 1,5 кг
  • перец болгарский 1 кг
  • лук 500 г
  • морковь 500 г
  • масло подсолнечное 200 мл
  • сахар 200 г
  • соль 3 ст. л
  • уксус 9% 100 мл
  • чеснок 2 головки
  • перец острый 2 шт. (на свой вкус)

Способ приготовления:

1. Помидоры пропустите через мясорубку, варите. После добавьте тертую морковь, лук порезанный кубиком, перемешайте, доведите до кипения.

Ингредиенты для салата

2. Овощи – баклажаны и перец нарежьте большими кубиками и протушите 10 минут, добавьте масло, сахар, соль и протушите еще 20 минут, законсервируйте.

Сколько готовить салат

Для яркого вкуса можно добавить еще перец чили и тертый чеснок!

Готовый салат

