Консервированный салат 'Пятерка' на зиму: рецепт пикантной закуски, которая понравится всем

Лучший зимний салат можно приготовить из баклажанов, перца, помидоров, кабачков, а также эти все овощи можно объединить в одно блюдо – и вы получите сытную и яркую закуску. Не забывайте добавлять специи, чеснок, перец чили.

Кулинар поделилась на YouTube рецептом очень вкусного консервированного салата на зиму – "Пятерка".

Ингредиенты:

баклажаны 2 кг

помидоры 1,5 кг

перец болгарский 1 кг

лук 500 г

морковь 500 г

масло подсолнечное 200 мл

сахар 200 г

соль 3 ст. л

уксус 9% 100 мл

чеснок 2 головки

перец острый 2 шт. (на свой вкус)

Способ приготовления:

1. Помидоры пропустите через мясорубку, варите. После добавьте тертую морковь, лук порезанный кубиком, перемешайте, доведите до кипения.

2. Овощи – баклажаны и перец нарежьте большими кубиками и протушите 10 минут, добавьте масло, сахар, соль и протушите еще 20 минут, законсервируйте.

Для яркого вкуса можно добавить еще перец чили и тертый чеснок!

