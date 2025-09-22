Консервированный салат "Пятерка" на зиму: рецепт пикантной закуски, которая понравится всем
Лучший зимний салат можно приготовить из баклажанов, перца, помидоров, кабачков, а также эти все овощи можно объединить в одно блюдо – и вы получите сытную и яркую закуску. Не забывайте добавлять специи, чеснок, перец чили.
Кулинар поделилась на YouTube рецептом очень вкусного консервированного салата на зиму – "Пятерка".
Ингредиенты:
- баклажаны 2 кг
- помидоры 1,5 кг
- перец болгарский 1 кг
- лук 500 г
- морковь 500 г
- масло подсолнечное 200 мл
- сахар 200 г
- соль 3 ст. л
- уксус 9% 100 мл
- чеснок 2 головки
- перец острый 2 шт. (на свой вкус)
Способ приготовления:
1. Помидоры пропустите через мясорубку, варите. После добавьте тертую морковь, лук порезанный кубиком, перемешайте, доведите до кипения.
2. Овощи – баклажаны и перец нарежьте большими кубиками и протушите 10 минут, добавьте масло, сахар, соль и протушите еще 20 минут, законсервируйте.
Для яркого вкуса можно добавить еще перец чили и тертый чеснок!
