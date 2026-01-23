Конец января будет самым успешным для четырех знаков зодиака
Конец января будет очень успешным для некоторых знаков зодиака. Им станет легче договариваться, продвигать дела. Их даже небольшие решения будут результативными.
Лучше всего обстоятельства сложатся в жизни Льва, Козерога, Весов и Стрельца, пишет Madeinvilnius. Это отличное время, чтобы заняться отложенными делами. Больше читайте в гороскопе.
Лев
Львы в конце января почувствуют сильный подъем. Их приятно порадуют результаты их усилий. Ваши слова будут иметь вес, а окружающие вас будут одобрять. Это отличное время, чтобы рассказать о своей идее, обсудить условия, напомнить себе и другим о себе.
Лев будет более смелым, и за это получит вознаграждение. Будут неожиданные комплименты, приглашения, предложения или принятые решения в вашу пользу. Если вы чувствуете, что можете сделать больше, сейчас самое время.
Козерог
В конце января в жизни Козерога все станет на свои места. Будут приняты решения, которых вы ждали, а дела сдвинутся и прояснятся. Это благоприятное время для карьеры, финансов и важных сделок.
У Козерога появиться возможность улучшить свои условия, получить повышение зарплаты или договориться о более выгодном варианте сделки. Вы увидите, что вашу работу замечают. Будьте четкими и конкретными в своих требованиях, и вы увидите результат.
Весы
Весов ожидает успешный конец января в сферах отношений и коммуникации. Вы найдете компромиссы, достигнете согласия в напряженных отношениях, вам будет легче сказать то, на что не решались. В это время люди будут более доброжелательными к вам, а вы обаятельными.
В личной жизни Весов также произойдут хорошие перемены: станет больше тепла, ясности и меньше недосказанности. Не стоит пытаться угодить всем. Оберегите свое спокойствие, и вам повезет.
Стрелец
В конце месяца Стрельца ожидает волна успеха. Перед вами откроется больше возможностей. Возможны приятные неожиданные стечения обстоятельств. Вы начнете действовать.
Это отличный период для знакомств, предложений, планирования путешествий, новых проектов и встреч. Ваша спонтанность будет полезной. Поэтому если вы чувствуете желание действовать, сделайте это.
Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.
