Конец ретроградного Меркурия подарит "белую" полосу двум знакам зодиака: наконец-то все эмоции приходят в норму, а прошлые недоразумения остаются позади

Завершение периода ретроградности Меркурия знаменует спад напряжения. Для Раков и Львов наступает долгожданная белая полоса.

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Астрологи утверждают, что именно в это время открываются новые возможности, эмоции приходят в норму, а прошлые недоразумения остаются позади.

Рак

Транзит планеты, сфокусированный на вашем знаке, приносил много переживаний. Теперь эмоциональный шторм стихает. Появляются шансы стабилизировать бюджет и разобраться с отложенными финансовыми вопросами. Стоит отметить, что наступает гармония, вы сможете оставить в прошлом обиды. Подробнее о том, как подготовиться к новому этапу, читайте в гороскопе на неделю для всех знаков.

Лев

Ваш период застоя и внутренних сомнений завершается. К вам возвращается оптимизм и лидерские качества, вы снова полны мотивации. Можно смело приступайте к реализации задумок, которые вы держали на паузе — все начнет складываться удачно.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право решать, верить в предсказания или нет.

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