Комитет ВР поддержал отмену виз для иностранных волонтеров на время войны

Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал принять в целом законопроект об отмене визовых требований для иностранных гуманитарных работников и волонтеров на период действия военного положения.

На заседании 29 января 2026 года комитет Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений повторно рассмотрел законопроект об отмене визовых требований для иностранных гуманитарных работников и волонтеров и рекомендовал парламенту принять его во втором чтении и в целом.

Речь идет о проекте Закона Украины №13071 "О внесении изменений в Закон Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства"", поданный народным депутатом Виктором Зубом и другими парламентариями. Документ направлен на отмену визовых требований для иностранцев и лиц без гражданства, осуществляющих гуманитарную или волонтерскую деятельность в Украине на период действия военного положения.

По результатам рассмотрения профильный комитет Верховной Рады рекомендовал Верховной Раде принять законопроект в редакции, доработанной с учетом представленных поправок и предложений, а также актуальных изменений в законодательстве.

Законопроект поддерживается Государственной миграционной службой Украины. Его принятие позволит существенно упростить процедуру получения вида на жительство для иностранных гуманитарных работников и волонтеров, работающих в Украине в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ.

Ожидается, что такие изменения будут способствовать беспрепятственному привлечению международных гуманитарных миссий и повысят эффективность помощи населению в кризисных и прифронтовых регионах.