Комфортное похолодание на западе и жара +38 на востоке: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 4 июля

Погода в Украине в четверг, 4 июля, будет жаркой, как и в прошлые дни. Однако в западных регионах ожидается небольшое похолодание – столбики термометров будут показывать от +19 до +24 градусов.

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На остальной территории прогнозируют до +33, а на востоке будет жара до +38. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook.

Кроме того, в части областей синоптики ожидают дожди и грозы. Так, кратковременные дожди будут в четверг на западе, а также в Житомирской, Винницкой, в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.

В западных областях и на Житомирщине температура днем ожидается от +19 до +24 градусов, ночью будет от +10 до +15. В Карпатах синоптики прогнозируют ночью от +6 до +11 градусов, днем от +13 до +18.

В восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях днем местами ожидается сильная жара от +35 до +38 градусов. Ночью будет от +20 до +22.

На остальной территории ночью от +16 до +21, днем от +28 до +33 градусов.

В Киеве и Киевской области в четверг, 4 июля погода будет пасмурной с прояснениями. Ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, местами в области гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура на Киевщине ночью до +21 градуса, днем синоптики прогнозируют от +28 до +33; в столице ночью от +19 до +12, днем прогнозируют около +30.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле в Украине ожидается длительный период жаркой погоды, особенно в южных и восточных областях. Уже с первых дней месяца столбики термометров там будут показывать до +37 градусов, на западе будет немного свежее – из-за грозовых дождей и шквалов.

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