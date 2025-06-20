Комфортная температура, но местами дожди: синоптики дали прогноз погоды на субботу

Погода в Украине в субботу, 21 июня, будет преимущественно пасмурной, температура воздуха днем будет колебаться от +16 до +24 градусов. В большинстве регионов, кроме западных, ожидаются небольшие кратковременные дожди.

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Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. Отмечается, что погода в субботу будет пасмурной с прояснениями.

В северных, Черкасской и Кировоградской областях ночью ожидаются дожди. Днем влажно будет во всех регионах, кроме запада – синоптики прогнозируют небольшие кратковременные дожди.

Ветер 21 июня будет северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от +8 до +13 градусов, на побережье морей до +17. Днем по Украине ожидается от +16 до +21 градуса, в южной части и на Закарпатье до +24; в Карпатах ночью от +2 до +7 градусов, днем от +13 до +18.

В столичном регионе в субботу будет также облачно с прояснениями, стоит ожидать небольшой кратковременный дождь. Температура по области ночью от +8 до +14 градусов, днем от +16 до +21; в Киеве ночью от +11 до +13, днем около +20 градусов.

Также синоптики опубликовали предупреждение о пожарной опасности в Украине. Так, 21-23 июня в Украине, кроме большинства северных, 21-22 июня Ривненской, Житомирской, 23 июня и Харьковской областей объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Укргидрометцентре рассказали, что в выходные практически на всей территории Украины будет наблюдаться снижение температуры воздуха. Также не стоит ожидать солнышко: синоптики прогнозируют переменную облачность, местами с прояснениями.

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