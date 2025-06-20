Часть Украины на выходных накроют дожди: синоптики рассказали, где ждать осадков. Карта

В выходные практически на всей территории Украины будет наблюдаться снижение температуры воздуха. Также не стоит ожидать солнышка: синоптики прогнозируют переменную облачность, местами с прояснениями.

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При этом в субботу на значительной территории нашего государства возможны кратковременные дожди. Что приготовила погода для украинцев на 21-22 июня, спрогнозировали в Укргидрометцентре.

В западной части Украины в субботу, 21 июня, преимущественно будет облачно с прояснениями, однако без осадков. Ночная температура прогнозируется на уровне +12...+10, днем воздух прогреется до +18...+20 на Волыни, Львовщине, Ивано-Франковщине, а также в Черновицкой области. На Закарпатье днем ожидается +20...+22, а в Хмельницкой области – +17...+19

В Житомирской и Винницкой областях ночью возможен кратковременный дождь, ночная температура составит +12...+10, дневная – +17...+19.

В Черниговской и Сумской областях кратковременные дожди возможны и днем, и ночью. Ночная температура будет такой же, как и на западе страны, день же выдастся несколько прохладнее: +16...+18.

В Киеве и области, а также в Черкасской, Полтавской, Кировоградской областях кратковременный небольшой дождь в течение всех суток. Температура ночью +13...+11, днем – +16...+18. На Днепропетровщине и Харьковщине же дождь будет идти только днем, дневная температура ожидается несколько выше, +17...+19.

Ночь на Луганщине будет такой же прохладной, как и в большинстве регионов нашего государства, день принесет +19...+21 и возможность небольшого дождя, похожая картина будет наблюдаться и в Донецкой области, где может быть теплее на 1-2 градуса и ночью, и днем.

На юге же ночная температура составит +15...+13 (на Николаевщине – несколько выше, +16...+14), дневная – +20....+22. Погода – облачная с прояснениями и возможностью небольших кратковременных дождей днем.

Воскресенье, 22 июня, принесет незначительное потепление днем: синоптики прогнозируют от +19...+21 на севере и +21...+23 на востоке и местами в центре – до +22...+24 в западных областях и +23...+25 на юге. Практически везде ожидается переменная облачность, с возможностью небольших кратковременных дождей в Киеве и области, а также на Житомирщине, Черниговщине и Сумщине.

Напомним, ранее синоптик предупредила о погодных "качелях" в Украине. Снижение температуры прогнозируется с пятницы 20 июня по воскресенье, 22 июня. Далее же ожидается возвращение тепла.

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