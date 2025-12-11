Когда колядуют, щедруют и посевают в этом году: даты праздников

Зимние праздники в Украине – это время света, тепла и семейной традиции, неизменно объединяющей поколения. Несмотря на обновление календаря и изменение дат отдельных праздников, древние обряды остались. Колядование, щедрование и посевание на протяжении веков были символами благополучия, пожеланий мира и удачи.

Сегодня украинцы продолжают эти традиции, ориентируясь как на новый, так и на старый стиль. OBOZ.UA рассказывает когда именно колядуют, щедруют и посевают в 2025-2026 годах.

Когда колядуют по новому и старому стилю

С утверждением христианства колядка стала символом радости по случаю рождения Христа. Колядники желают хозяевам благополучия, здоровья и щедрого года, а в ответ получают подарки.

В церковной традиции колядки начинают звучать уже с 20 ноября (предпраздник Введения во храм Пресвятой Богородицы по новому стилю). В народе же петь колядки начинают по большей части от Дня святого Николая, открывающего сезон зимних обрядов.

Основные даты зависят от календаря.

Колядование по новому стилю:

вечер 24 декабря 2025 года – Сочельник;

– Сочельник; 25 декабря 2025 года – Рождество Христово.

Колядование по старому стилю:

вечер 6 января 2026 года – Сочельник по старому стилю;

– Сочельник по старому стилю; 7 января 2026 года – Рождество Христово.

Во многих регионах колядовать начинают именно утром на Рождество, однако в других – обходы домов начинаются еще накануне. Традиционно первыми идут дети, а затем – взрослые с рождественской звездой и песнями о рождении Христа.

Когда щедровать в 2026 году

Щедрование связано с праздником Маланки, который имеет обрядовый характер. Щедривники обходят дома с пожеланиями достатка, удачи и радости на грядущий год.

Щедрый вечер по новому стилю – 31 декабря 2025 года .

. Щедрый вечер по старому стилю – 13 января 2026 года.

По традиции щедровать идут дети и девушки, хотя во многих селах щедруют и парни. Хозяева обязательно впускают щедривников в дом – существует поверье, что отказ может навлечь бедность или убытки. Зато добрые пожелания считаются залогом счастливого года.

Когда посевают в 2026 году

Посевание – давний обряд, символизирующий пожелания урожая и плодородия. Посевальщики засевают зерном порог и приговаривают слова добрых пожеланий, принося в дом удачу на весь год.

Посевание приурочено к празднику Василия.

Посев по новому стилю приходится на 1 января 2026 года .

. Посев по старому стилю – на 14 января 2026 года.

Согласно народному поверью, первым в дом в этот день должен зайти мужчина – это считается хорошей приметой. Поэтому засевать ходят преимущественно мальчики, парни и мужчины. Засевать надо до полудня, ведь утреннее зерно имеет наибольшую силу.

Хозяева благодарят гостей угощениями и мелкими деньгами. Рассыпанное по полу зерно оставляют до захода солнца, оно считается сильным оберегом.

