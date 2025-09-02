Кого запрещено принудительно вызывать на ВВК повесткой в Украине: подробное объяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение до 5 ноября. В рамках мобилизационных мероприятий военнообязанные проходят обследование на военно-врачебной комиссии (ВВК) для определения пригодности к службе.

Видео дня

Однако законодательство четко определяет, кого нельзя принудительно вызвать на ВВК повесткой. Порядок проведения ВВК в ВСУ регламентирован приказом МОУ №402, а перечень болезней и степень годности определяет расписание болезней. Постановление КМУ №560 предусматривает, что военнообязанные с отсрочкой не направляются на ВВК обязательно, хотя могут проходить осмотр по собственному желанию.

Адвокат Дарья Тарасенко отметила, что направление на ВВК тех, кого на ВВК направлять не могут, – незаконно. Привлечение к ответственности за непрохождение ВВК такими лицами также незаконно.

Кто проходит ВВК обязательно

Лица, у которых не истек срок действия отсрочки и которые самостоятельно желают пройти осмотр.

Временно непригодные или ограниченно годные, у кого истек срок отсрочки.

Лица, которые никогда не проходили медосмотр или проходили его более года назад, или имеют жалобы на здоровье.

Кто не подлежит принудительному вызову на ВВК

Принудительно не вызывают:

Лиц с инвалидностью.

Тех, кто проходил медосмотр менее года назад и не имеет жалоб на здоровье.

Тех, у кого действует действительная отсрочка, и они уже проходили ВВК по новой процедуре или не желают его проходить.

Тех, кто подал заявление на отсрочку, но не является ограниченно годным и не проходил ВВК.

Сроки проведения ВВК

Законодательство предусматривает, что прохождение медосмотра на ВВК не должно превышать 4 дня. В случае необходимости дополнительных лабораторных или аппаратных обследований общий срок может составлять до 14 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 сентября все работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Украине должны носить бодикамеры. Соответствующие приборы помогут им проводить видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток военнообязанным гражданам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!