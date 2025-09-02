Кого запрещено принудительно вызывать на ВВК повесткой в Украине: подробное объяснение
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение до 5 ноября. В рамках мобилизационных мероприятий военнообязанные проходят обследование на военно-врачебной комиссии (ВВК) для определения пригодности к службе.
Однако законодательство четко определяет, кого нельзя принудительно вызвать на ВВК повесткой. Порядок проведения ВВК в ВСУ регламентирован приказом МОУ №402, а перечень болезней и степень годности определяет расписание болезней. Постановление КМУ №560 предусматривает, что военнообязанные с отсрочкой не направляются на ВВК обязательно, хотя могут проходить осмотр по собственному желанию.
Адвокат Дарья Тарасенко отметила, что направление на ВВК тех, кого на ВВК направлять не могут, – незаконно. Привлечение к ответственности за непрохождение ВВК такими лицами также незаконно.
Кто проходит ВВК обязательно
- Лица, у которых не истек срок действия отсрочки и которые самостоятельно желают пройти осмотр.
- Временно непригодные или ограниченно годные, у кого истек срок отсрочки.
- Лица, которые никогда не проходили медосмотр или проходили его более года назад, или имеют жалобы на здоровье.
Кто не подлежит принудительному вызову на ВВК
Принудительно не вызывают:
- Лиц с инвалидностью.
- Тех, кто проходил медосмотр менее года назад и не имеет жалоб на здоровье.
- Тех, у кого действует действительная отсрочка, и они уже проходили ВВК по новой процедуре или не желают его проходить.
- Тех, кто подал заявление на отсрочку, но не является ограниченно годным и не проходил ВВК.
Сроки проведения ВВК
Законодательство предусматривает, что прохождение медосмотра на ВВК не должно превышать 4 дня. В случае необходимости дополнительных лабораторных или аппаратных обследований общий срок может составлять до 14 дней.
Как сообщал OBOZ.UA, с 1 сентября все работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Украине должны носить бодикамеры. Соответствующие приборы помогут им проводить видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток военнообязанным гражданам.
