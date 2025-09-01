С сегодняшнего дня работники ТЦК должны носить бодикамеры: каких изменений ожидают от нововведения

С понедельника, 1 сентября, все работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Украине должны носить бодикамеры. Соответствующие приборы помогут им проводить видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток военнообязанным гражданам.

Об этом в начале августа сообщал министр обороны Денис Шмыгаль. Он отметил, что таким образом оборонное ведомство стремится сделать работу центров комплектования более прозрачной.

Какова суть нововведения

По словам министра обороны, в случае нарушения правил видеофиксации работники ТЦК и СП будут нести дисциплинарную ответственность.

Денис Шмыгаль также добавил, что введение этой практики гарантирует законность действий групп оповещения ТЦК и защиту прав как граждан, так и сотрудников.

В начале августа обеспеченность ТЦК средствами видеофиксации составляла около 85%, однако закупки дополнительного оборудования продолжались.

Напомним, нововведению предшествовали многочисленные конфликты граждан с работниками ТЦК. В частности, 12 июля на Волыни мужчина с лопатой набросился на представителей ТЦК и нанес одному из них убойные раны. Случай произошел из-за требования предъявить военно-учетные документы.

Позже, 25 июля, группа гражданских лиц на Полтавщине совершила нападение на микроавтобус работников ТЦК. В результате противоправных действий транспорт получил повреждения.

1 августа в Виннице произошел конфликт между сотрудниками ТЦК и местными жителями. Люди собрались возле стадиона и требовали выпустить мужчин, которые там находились. Тогда на месте конфликта работало примерно полсотни правоохранителей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Николаеве мужчина прыгнул с моста и погиб. Перед этим его остановил сводный наряд из участкового офицера полиции и сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки для проверки военно-учетных документов.

