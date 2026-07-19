Кого в СССР называли "мочалками": сейчас это трудно понять

Молодежный сленг советской эпохи всегда был ярким отражением культурных процессов того времени, несмотря на жесткие рамки официальной идеологии. В разные десятилетия в Советском Союзе появлялись специфические слова, которые помогали тогдашней молодежи выделяться или обозначать определенные социальные явления.

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Одним из таких колоритных, но в то же время оскорбительных выражений стало слово "мочалка", которое в 1980-х годах приобрело совершенно иной смысл, чем его прямое бытовое значение. Сегодня этот жаргонизм полностью исчез из активного употребления, однако история его возникновения и использования в СССР, а впоследствии и в криминальном мире, остается интересным свидетельством той эпохи.

Жаргон в СССР

Советский молодежный жаргон формировался под влиянием различных социальных групп – от студенчества и рабочего класса до представителей творческих профессий. Так, в 1950-1960-х годах под влиянием западной музыки возникли такие известные понятия, как "стиляги" или "шузы" (обувь). Примерно в этот же период вошло в обиход слово "баруха". Этим термином советские парни называли девушек, которые придерживались прогрессивных и раскованных взглядов на общение и не боялись отходить от общепринятых консервативных правил поведения.

Кто такие "мочалки" в представлении советской молодежи

Уже ближе к 1980-м годам в молодежной среде появился новый синоним упомянутой "барухи" – слово "мочалка". В традиционном понимании это обычный предмет личной гигиены, изготовленный из поролона или других волокон. Однако подростки и студенты позднего СССР начали использовать его в качестве оскорбительного прозвища.

"Мочалками" в Советском Союзе пренебрежительно называли девушек, которые:

имели непривлекательный, по мнению компании, внешний вид;

отличались слишком легкомысленным или распутным поведением.

Это выражение практически всегда имело явный уничижительный оттенок и служило для публичного унижения девушки в кругу сверстников.

Значение слова "мочалка" в криминальном сленге

С распадом Советского Союза это слово не исчезло сразу, а прочно закрепилось в криминальном арго 1990-х годов. В преступной среде термин приобрел еще более циничный и грубый оттенок. Согласно специализированным словарям "воровского жаргона" того времени, "мочалкой" в криминальных кругах называли женщин, предоставлявших интимные услуги, а также использовали это слово как вульгарное обозначение женских половых органов.

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