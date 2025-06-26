Кого не могут мобилизовать в июле 2025: названы все категории

С начала российского полномасштабного вторжения в Украине продолжается всеобщая мобилизация, в рамках которой военнообязанных граждан в возрасте от 25 до 60 лет призывают на службу. Однако во время действия военного положения, которое было продлено до 7 августа 2025 года, есть категории мужчин, которых не мобилизуют по определенным основаниям.

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OBOZ.UA собрал информацию, кого не могут мобилизовать в июле 2025 года. Согласно закону №10449 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета", мобилизации не подлежат мужчины до 25 лет и старше 60 лет, а также женщины.

Кроме того, в Украине не мобилизуют мужчин, которые признаны непригодными и исключены с воинского учета, а также тех, кто имеет отсрочку.

Основные категории военнообязанных, которые могут получить отсрочку

– люди, забронированные государственными органами и учреждениями, органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями и организациями;

– люди с инвалидностью 1, 2 или 3 группы;

– многодетные родители (имеют трех или более детей в возрасте до 18 лет);

– женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

– женщины и мужчины (включая опекунов), которые имеют детей-сирот на содержании или детей в возрасте до 18 лет, лишенных родительской опеки;

– лица, чьи жена/муж или один из родителей имеют инвалидность 1-й или 2-й группы;

– женщины и мужчины с несовершеннолетним ребенком (детьми), один из супругов которых проходит военную службу в ВСУ;

– студенты дневной или дуальной формы обучения, аспиранты;

– осужденные за тяжкие преступления (умышленное убийство, сексуальное преступление и т.д.);

– лица, чей близкий родственник погиб или пропал без вести во время войны;

– члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины;

– военнообязанные, которые были освобождены из плена (могут быть призваны только с их согласия);

– депутаты Верховной Рады или Автономной Республики Крым;

– работники Вооруженных Сил Украины, включая предприятия, учреждения и организации Министерства обороны Украины и другие органы и организации в сфере государственной безопасности (Служба безопасности, Национальная гвардия, полиция, антикоррупционные органы и т.д.).

Как получить отсрочку

Нужно обратиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки с соответствующими документами и написать заявление на имя начальника ТЦК. Это должны быть справки, свидетельства, выписки из реестров, решения суда или медицинских комиссий. Различные виды увольнений требуют представления различных документов. Например, если лицо подает заявление на основании болезни, необходимо подать документы из больницы, и лицу придется пройти новый медицинский осмотр.

Полный список документов на отсрочку указан в Постановлении 560.

Как сообщал OBOZ.UA, наличие бронирования от мобилизации работник может самостоятельно проверить в приложении "Резерв+". Кроме того, предприятие может предоставить военнообязанному справку с портала Дія о бронировании: этот документ стоит носить с собой, чтобы показать по требованию работников ТЦК и СП.

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