Кого мобилизуют в июле, а кто не подлежит призыву на службу: детальное объяснение

В Украине продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации до 6 августа 2025 года. В течение этого времени мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, состоящие на воинском учете, и в дальнейшем будут подлежать призыву в Вооруженные силы Украины.

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В то же время в июле предусмотрена приоритетная мобилизация отдельных категорий граждан. Подробнее об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации определяет порядок проведения мобилизации, права и обязанности граждан, а также основания для освобождения от мобилизации.

Кого мобилизуют в июле 2025 года

В июле 2025 года правила мобилизации в Украине остаются в силе. В ряды Вооруженных сил Украины продолжат призывать мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, независимо от наличия боевого опыта, если они соответствуют следующим критериям:

– не имеют законной отсрочки от мобилизации;

– не забронированы по месту работы (предприятием, учреждением или организацией);

– признаны годными к службе по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК).

Кто не подлежит призыву на службу в июле 2025 года

На сегодня в Украине определен ряд категорий лиц, которые освобождаются от мобилизации. К ним относятся:

– лица, забронированные государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями или организациями;

– граждане, признанные инвалидами или временно непригодными к службе по заключению ВВК;

– женщины и мужчины, имеющие на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет;

– родители-одиночки (женщины или мужчины), которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет;

– опекуны или родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

– лица, которые заботятся о ребенке с тяжелыми заболеваниями или воспитывают детей-сирот или детей без родительской опеки в возрасте до 18 лет;

– те, кто осуществляет постоянный уход за больными членами семьи (мужем, женой, ребенком, родителями);

– граждане, у которых супруг/супруга или отец/мать имеют инвалидность;

– лица, которые являются опекунами или осуществляют постоянный уход за лицом с инвалидностью;

– родители несовершеннолетнего ребенка (детей), если один из супругов уже проходит военную службу в ВСУ;

– народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады АР Крым;

– сотрудники Вооруженных Сил Украины, учреждений и предприятий Министерства обороны, а также работники органов безопасности – СБУ, Национальной гвардии, полиции, антикоррупционных структур и т.д.

Напомним, ранее OBOZ.UA объяснял, подлежат ли военному призыву мужчины за 50 лет и какое наказание ждет гражданина, который уклонился от мобилизации и не явился в суд.

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