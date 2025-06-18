Что будет, если уклонист от мобилизации не явится в суд: юрист дал объяснение

Во время военного положения и всеобщей мобилизации в Украине для военнообязанных предусмотрена ответственность за уклонение от мобилизации или нарушение правил воинского учета. В случае, если такой гражданин игнорирует повестку в суд, его могут принудительно доставить в зал заседаний.

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Об этом сообщил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристы.UA". В самых серьезных случаях суд имеет право избрать меру пресечения в виде содержания под стражей до вынесения приговора.

В случае, если лицо игнорирует повестки или другие распоряжения территориального центра комплектования, ТЦК имеет законное право передать дело в суд.

Одна из гражданок обратилась к юристам и спросила, какие последствия будут ждать уклониста, если он также проигнорирует вызов в суд.

"Такое лицо или принудительно доставят на слушание по делу, или объявят в розыск", - отметил адвокат.

Он также пояснил, что уклонисту, который не явился на суд, в дальнейшем вероятно могут объявить меру пресечения - содержание под стражей.

Таким образом, игнорирование вызова в суд может иметь серьезные последствия - в частности, привести к попаданию за решетку.

Напомним, ранее OBOZ.UA объяснял, какое наказание грозит за нарушение воинского учета. И речь идет не только о штрафах.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно действующему законодательству, целый ряд категорий украинцев могут получить отсрочку от мобилизации летом. Для ее получения нужно подать соответствующее заявление в комиссию при ТЦК и СП или воспользоваться приложением "Резерв+".

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