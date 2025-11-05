Кого из мужчин не могут мобилизовать в ноябре: объяснение

В Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация. В это время в ряды Вооруженных сил могут призывать мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.

В то же время законодательство определяет ряд категорий граждан, которые не подлежат мобилизации. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

Согласно Закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", отдельные лица имеют право на отсрочку или полное освобождение от службы.

Так, в ноябре не будут призывать граждан, признанных непригодными к военной службе по состоянию здоровья. Также мобилизации не подлежат лица с инвалидностью I, II или III групп.

Кого еще из мужчин не мобилизуют в ноябре:

родители, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей;

опекуны или попечители детей, оставшихся без родителей;

лица, имеющие родителей с инвалидностью I или II группы или мужа (жену) с любой группой инвалидности;

граждане, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I–II группы; опекуны лиц, признанных судом недееспособными;

члены семьи второй степени родства (или третьей, если первые две отсутствуют или сами нуждаются в постоянном уходе), осуществляющие уход за лицами с инвалидностью I или II группы;

студенты дневной или дуальной формы обучения, если они получают более высокий уровень образования, чем имеют;

работники, забронированные критически важными для государства предприятиями;

лица, у которых погибли или пропали без вести во время боевых действий братья или сестры (как полнородные, так и неполнородные);

граждане, освобожденные из плена.

Напомним, с 1 ноября в Украине будут действовать обновленные правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Отныне подать документы можно будет только через приложение Резерв+ или в ЦПАУ, при этом территориальные центры комплектования не будут принимать бумажных документов об отсрочке.

Также OBOZ.UA рассказывал, кто из украинцев может получить боевую повестку в ноябре. В частности, основное внимание сосредоточат на возрастной группе 25-60 лет.

