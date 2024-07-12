Ждем 41+ градус: как жара повлияет на урожай и когда украинцам ждать похолодания

Эти три дня украинцев ждет жара до 40 градусов. Спадать высокие температуры начнут только 15 июля с западных регионов, а более комфортная погода в центр страны установится только 19-20 июля. Вместе с относительной прохладой в Украину придут дожди и грозы.

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Также специалисты отмечают ранний сбор зерновых. Однако урожай кукурузы и картофеля в этом году подкачали.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Африканский воздух накрыл Украину

Лето в этом году выдалось очень жарким. Уже две недели столбики градусников показывают температуру выше 30 градусов, а в некоторых регионах и все 35. И все это на фоне постоянных отключений электроэнергии из-за российских обстрелов, когда из-за нехватки электроэнергии люди не могут пользоваться кондиционерами.

А в ближайшие три дня, начиная с 13 июля украинцев ждут самые жаркие дни, когда температура воздуха прогреется до 35-37 градусов, а на юге в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и вовсе до 40-41 градусов.

По словам заведующей, отделом метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Натальи Голени, в этом году жара началась примерно на две недели раньше, чем обычно.

"Обычно вторая половина июля и первая половина августа – самые жаркие периоды года. Температурный фон разгоняется и поэтому многие температурные максимумы фиксировались в августе. А в этом году жара пришлась на первую половину июля. И это все благодаря тому, что к нам пришел тропический воздух африканского происхождения. Он и так горячий, а еще из-за того, что у нас царит антициклон, то в нижних слоях этот воздух еще нагревается до таких высоких температур. Фактически температура воздуха сейчас близка до абсолютных значений, характерных для этих дней. Например, в Николаеве 10 июля мы зафиксировали наивысшую температуру, которая побила рекорд – 40,5 градусов. На следующий день она была 40 градусов. А в ближайшие дни мы ожидаем, что в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами будет до 40-41 градусов", – говорит OBOZ.UA Наталья Голеня.

Хотя абсолютный температурный рекорд в 42 градуса был зафиксирован в Луганске в 2010 году, это было самое жаркое лето за все время наблюдений.

"Тогда с середины и до конца июля была жара выше 30 градусов, а максимальные температуры сохранялись до 17-18 августа. То есть 17-18 дней непрекращающейся жары выше 30-35 градусов, а на юге м востоке до 40-42. Пока этот рекорд не побит", – уточняет синоптик.

Теперь жара начнет постепенно спадать 15 июля с западных областей. 16-17 станет немного прохладнее уже на севере, 18-20 июля более прохладный воздух дойдет на юг и восток. Температура будет 30-35.

А 19-20 июля в западных, северных и центральных областях столбики термометров покажут 25-28, на юге и востоке – 30-35.

Конечно, такая смена погоды будет сопровождаться дождями и грозами, градом и даже шквалами, предупреждают синоптики. Но с продвижением на центр, юг и восток влажность будет уменьшаться, дождей станет меньше. Также Наталья Голеня предупреждает, что в первой половине августа нас ждет еще одна волна жары.

"Общие расчеты показывают среднюю температуру в августе выше климатической нормы на 2-3 градуса. Так что можно ждать жаркую погоду", – подытоживает синоптик.

Из-за жары не досчитаемся урожая кукурузы и картошки

Такая погода отразилась и на урожае. Уже в Украине начали убирать пшеницу. По словам заведующей отделом агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяны Адаменко, жнива в этом году началась на 1-1,5 недели раньше обычного.

"На это повлияли очень ранние весенние процессы. Начало апреля было чрезвычайно теплым. Накопленное тепло дало толчок такому развитию культур. И хотя в мае уже похолодало, но запаса тепла хватило на то, чтобы поддерживать развитие растений до этого времени. И сегодня стоит классическая погода для сбора урожая – должно быть сухо и жарко. Урожай хороший, не хуже, чем в прошлом году. Условия для раннего ячменя, жита, пшеницы, яровых хорошие", – говорит Татьяна Адаменко.

Но, к сожалению, по словам Адаменко, длительный период африканской жары испортили высокие ожидания на урожай кукурузы. Ведь половина валового сбора зерновых составляет кукуруза.

В Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях восемь дней температура воздуха превышала отметку в 35 градусов. В Николаевской был 41 градус, в Херсоне – 40.

"Печально, что нам еще предстоит пережить таких 3-4 дня, а на юге еще дольше. Это не может не отразиться на урожае. Кроме кукурузы пострадает и урожай подсолнечника. Семечки будут мелкими, значит и урожай будет меньше. Весной были дожди и запас влаги в грунте сохранился, но из-за жары он был быстро потрачен. Мы имеем классическую фронтовую воздушную засуху, и она будет расширяться", – отмечает Адаменко.

Зато все хорошо с урожаем на западе страны – Волынь, Тернопольщина, Хмельнитчина, Львовщина.

Из-за погоды в этом году не было урожая вишни. Поскольку она зацвела намного раньше из-за весеннего тепла, а затем ударили заморозки и ягоды пропали.

Не досчитаемся мы в этом году и урожая картофеля.

"Для картошки сейчас имеет значение температура грунта на глубине 10-15 сантиметров. Она должна составлять 15-19 градусов, а из-за жары в грунте +25, в некоторых районах +32. При таких условиях у картофеля наступает прекращение роста", – добавляет специалист.

Урожай картофеля будет меньше в центре, на востоке, и даже в самой картофельной области – Черниговской.

С картошкой в этом году все плохо. Для картошки сейчас важное значение имеет температура грунта на глубине 10-15 см. А сейчас грунт разжаренный. Температура должна быть 16-19, а сейчас 25, а в некоторых районах 32. Прекращение роста.

Урожай будет меньше в центре, на востоке, в Черниговской области, там тоже проблемы.