Когда в Украине празднуют День фермера: дата в 2025 году

Ежегодно в Украине отмечается важный профессиональный праздник - День фермера, посвященный людям, чей неутомимый труд обеспечивает продовольственную безопасность государства. Этот праздник является выражением глубокой благодарности всем работникам фермерских хозяйств, которые ежедневно работают на земле.

Видео дня

Их вклад в обеспечение страны продуктами является неоценимым, особенно ощутимым в нынешних сложных условиях. Празднование этого дня подчеркивает значимость аграрного сектора. Это время для чествования людей, которые несмотря на все продолжают работать, обеспечивая благосостояние общества.

Когда День фермеров

В 2025 году День фермера в Украине придется на 19 июня. Эта дата является постоянной для ежегодного чествования представителей этой важной профессии.

История самого фермерства на украинских землях уходит в древность, однако профессиональный праздник в честь фермеров появился в календаре Украины совсем недавно. Это один из самых молодых официальных праздников в государстве.

Официально День фермера был учрежден Указом Президента Украины Владимира Зеленского в 2020 году, предоставив этому празднику государственный статус.

Выбор даты 19 июня для празднования Дня фермера не случайный. Именно в этот день в 2003 году был принят ключевой для развития отрасли Закон Украины "О фермерском хозяйстве".

Эта дата является поводом для чествования нелегкого труда фермеров. В этот день работники сельского хозяйства часто получают поздравления от родных, близких и коллег, а также награды и премии от руководства, что является признанием их важного вклада в развитие экономики страны.

Поздравления своими словами с Днем фермера

С Днем фермера! Искренне благодарю за ваш неутомимый труд, за хлеб на столе и чистое небо над головой. Пусть земля щедро благодарит вас урожаем, а в семье будет тепло, благополучие и радость.

***

Фермер, поздравляю тебя с праздником! Пусть силы не иссякают, дожди приходят вовремя, а каждый день начинается с вдохновения и гордости за то, что делаешь.

***

С Днем фермера! Твой труд - это основа нашего благосостояния. Пусть каждое семя дает щедрый плод, а жизнь - добрые мгновения и приятные неожиданности.

***

Поздравляю с профессиональным праздником! Спасибо за любовь к земле, за ответственность и усердие. Пусть твое поле всегда будет плодородным, а сердце - спокойным.

***

С праздником, труженик земли! Желаю легкого неба, урожайного лета и крепкого здоровья. Пусть хозяйство процветает, а труд приносит удовольствие.

***

Поздравляю с Днем фермера! Желаю, чтобы в каждом дне находилось место и для труда, и для отдыха. Чтобы техника не подводила, а природа была на твоей стороне.

***

С праздником тебя, хозяин родной земли! Твои руки кормят страну - это большое дело. Пусть счастье будет таким же крепким, как твоя вера в труд!

***

Поздравляю с Днем фермера! Пусть земля тебя слышит и любит, а каждый сезон приносит только хорошие новости. Береги себя, ты очень нужен этому миру.

***

С праздником, фермер! Желаю тебе гармонии с природой, стабильности в хозяйстве и радости от каждого нового ростка. Пусть все твои труды будут вознаграждены!

***

С Днем фермера Пусть у тебя всегда будет что посеять, что собрать и за что поблагодарить Бога. Желаю крепкого здоровья, достатка и светлого настроения каждый день.

Короткие поздравления смс с Днем фермера

С Днем фермера! Пусть земля щедро благодарит за твой труд.

Урожайного года, крепкого здоровья и благополучия!

Поздравляю с Днем фермера! Пусть работается легко, а живется радостно.

Спасибо за хлеб и труд! С праздником тебя!

Пусть каждое зерно приносит счастье и прибыль!

С праздником! Твой труд - основа всего.

Добрых дождей, урожайных дней и мира в сердце!

С Днем фермера! Пусть все растет и удается!

Пусть руки не знают усталости, а сердце - грусти!

Счастья, здоровья, богатых полей и светлых дней!

Что пожелать фермеру

OBOZ.UA ранее писал, в Украине отмечают День Героев.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.