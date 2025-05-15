Когда в Украине отмечают День Героев: история праздника

Ежегодно 23 мая в Украине чествуют День Героев – событие, которое хоть и не имеет официального государственного статуса, но давно стало символом глубокой благодарности украинским борцам за свободу, независимость и достоинство. Это день, когда вспоминают всех, кто в разные эпохи с оружием в руках или словом стоял на защите Украины – от князей и казаков до воинов современной войны.

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает об истории праздника. С каждым годом, особенно после начала войны в 2014-м и полномасштабного вторжения в 2022-м, День Героев приобрел особое значение, как день национальной боли, гордости и духовного единства.

История праздника

Этот праздник посвящен не только выдающимся историческим фигурам – Симону Петлюре, Евгению Коновальцу, Николаю Михновскому – но и всем борцам разных этапов национально-освободительного движения: рыцарям Киевской Руси, сечевым стрельцам, воинам УПА, деятелям ОУН. Сегодня это чествование продолжается и для современных героев – тех, кто защищает государство от российской агрессии на фронте.

Дата 23 мая выбрана неслучайно – в этот день в 1938 году в Роттердаме был убит Евгений Коновалец, полковник армии УНР, один из символов украинского национального движения. Именно его смерть стала ключевым фактором в определении даты чествования павших борцов.

В апреле 1941 года в Кракове состоялся Второй Большой Сбор Организации Украинских Националистов. Это было ключевое событие для формирования идеологических и политических основ украинского освободительного движения на десятилетия вперед.

В политических резолюциях сбора четко сформулированы цели: создание суверенного соборного Украинского государства, освобождение других порабощенных народов Восточной Европы и Азии, а также уничтожение московской империи как колониального инструмента порабощения.

Подпольное чествование героев в эпоху СССР

В период СССР празднование праздника приобрело подпольный характер. Члены ОУН, юношеские ячейки и другие участники националистического подполья проводили закрытые церемонии с соблюдением четкой структуры: минута молчания, зачитывание приказа краевого проводника, торжественные речи, присяги новобранцев. Символы – портреты Коновальца, Петлюры, Михновского, украинские флаги – становились напоминанием о непокорности.

Восстановление традиции в независимой Украине

После провозглашения независимости Украины праздник постепенно возвращался в публичное пространство. С начала 1990-х годов День Героев начали широко популяризировать патриотические организации, общины, исторические клубы. Теперь в этот день благодарят живых защитников и чтят память павших – на фронте, в лагерях, в подполье.

23 мая проводят:

возложение цветов к памятникам погибшим;

церемонии на воинских кладбищах;

торжества в учебных заведениях;

патриотические лекции, флешмобы и мемориальные мероприятия;

минуты молчания и чествование имен Героев.

Это день, когда помнят, что свобода – результат жертвенной борьбы. Праздник призван воспитывать уважение к тем, кто отдал жизнь за волю, и одновременно – напомнить живым о собственной ответственности перед будущим.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда отмечают День памяти погибших защитников Украины, каким событиям посвящен и почему именно подсолнух стал символом траурной даты.

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