Когда стоит одеть собаке верхнюю одежду зимой: объясняют эксперты

В зимний сезон владельцы собак ищут способы согреть своих питомцев. Часто бывает трудно определить, когда именно нужно одевать пальто на собаку, и когда его мех достаточно, чтобы защитить ее. Тот факт, что существуют разные породы, еще больше усложняет дело.

Эксперты по страхованию домашних животных в MoneySuperMarket поделились советами, которые помогут владельцам собак справиться с этой дилеммой и избежать ненужного дискомфорта для их собачек, пишет Express.

Короткошерстные породы, такие как чихуахуа, борзые, немецкие доги и боксеры, могут начать чувствовать холод примерно при 5°C, поэтому подумайте о теплой куртке и коротких прогулках.

При температуре 0°C меньшим собакам, щенкам, старшим животным и худым породам может быть еще труднее, поэтому ограничение времени пребывания на свежем воздухе является разумным, советуют эксперты.

"Как только температура опустится ниже -4°C, большинству собак следует вообще избегать прогулок, за исключением пород холодного климата, таких как тибетские мастифы, сибирские хаски и самоеды, чья густая двойная шерсть предназначена для суровых зимних условий", - пояснили они.

Как подобрать верхнюю одежду собаке

Если вашей собаке нужна верхняя одежда, важно подобрать правильный размер. Наши питомцы могут чувствовать себя так же неудобно, как и мы, если носят одежду, которая им не подходит.

Ваша собака должна иметь возможность свободно двигаться в своей куртке и делать все, что она обычно делает без нее. Сначала измерьте собаку от шеи (воротника) до основания хвоста, чтобы определить длину. Затем измерьте ширину груди вашей собаки сразу за передними лапами, чтобы измерить туловище. Кроме того, не забудьте измерить область вокруг шеи, где обычно есть ошейник.

