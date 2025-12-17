Когда Сочельник: дата по новому календарю

Сочельник является одним из ключевых дней рождественского цикла в украинской традиции. Он сочетает религиозный смысл, семейные обычаи и многовековую обрядность. После календарной реформы даты праздников сместились на 13 дней.

Поэтому в 2025 году Сочельник будут отмечать 24 декабря по новоюлианскому календарю. OBOZ.UA рассказывает, об основных обычаях и традициях Рождественского сочельника.

Когда Сочельник в Украине в 2025 году

После перехода ПЦУ и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь, который состоялся 1 сентября 2023 года, большинство неподвижных церковных праздников сместились. В результате Сочельник по новому календарю теперь приходится на 24 декабря.

В то же время часть верующих и в дальнейшем придерживается юлианского календаря. Для них дата Сочельника в 2025 году остается неизменной – 6 января. Таким образом, в Украине сосуществуют две традиции празднования Святого вечера.

Сочельник: история праздника

По христианскому преданию, Мария и Иосиф жили во времена правления царя Ирода. Узнав о рождении Мессии, Ирод приказал уничтожить всех новорожденных мальчиков. Чтобы спасти ребенка, супруги были вынуждены бежать.

Ночь они провели в простом хлеву в Вифлееме, где и родился Иисус Христос. Именно в этот момент на небе засияла яркая звезда, которая стала знаком для волхвов. Она привела их к младенцу, которому они принесли золото, ладан и смирну. Отсюда происходит традиция начинать Святой ужин только после появления первой вечерней звезды.

Украинские традиции на Сочельник

Сочельник в Украине традиционно является семейным праздником. Вечером вся семья собирается за одним столом, на котором должно быть 12 постных блюд – по числу апостолов. Среди обязательных блюд: кутья, узвар, постные вареники, рыба, грибы, голубцы, пампушки и другие блюда без мяса и молочных продуктов.

К празднованию издавна готовились заранее: дом тщательно убирали, украшали полотенцами и вытынанками. На пол часто клали сено или солому, как напоминание о яслях в Вифлееме и как символ благополучия.

Центральным символом Сочельника был дидух – сноп из ржи или пшеницы, олицетворявший дух предков и семейный оберег. Его торжественно заносил в дом хозяин, после чего считалось, что праздник начался.

В современной традиции дидух снова приобретает популярность: его изготавливают собственноручно, украшают лентами и устанавливают в доме как символ Рождества.

Хозяйка в течение дня готовила блюда, а хозяин заботился о дворе и скоте. Считалось, что в этот день нельзя ссориться или иметь злые мысли. К животным относились с особым уважением: их не пугали и не били, а наоборот – угощали праздничным хлебом. Для защиты дома использовали чеснок, мак или горькие травы.

Существовал также обряд для плодовых деревьев: их символически "пугали" топором, а затем обвязывали соломой, прося хорошего урожая в новом году.

