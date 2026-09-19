Когда собирать помидоры осенью: последний шанс перед заморозками

Осенние ночи могут быстро сорвать планы тех, кто ждет, пока все помидоры на огороде покраснеют. Однако не всегда стоит откладывать последний сбор урожая в этом сезоне.

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О том, как определить, когда ваши помидоры готовы к сбору и когда именно пора их собирать, пишет OBOZ.UA.

Нет единого дня, когда нужно собрать все помидоры. Ближе к концу сезона температура, прогноз погоды и состояние растений становятся первостепенными факторами.

Помидоры – теплолюбивые растения, поэтому их созревание значительно замедляется с наступлением более прохладных ночей. Если ночная температура регулярно опускается примерно до 10 градусов Цельсия, покраснение плодов может происходить значительно медленнее.

Это не означает, что вам нужно немедленно собрать все помидоры, но это сигнал о том, что сезон подходит к концу. Если прогноз обещает заморозки, лучше прекратить сбор урожая.

Заморозки особенно опасны для помидоров. Поэтому хорошей идеей будет собрать все здоровые плоды, включая зеленые, до первых заморозков. Садоводческие источники рекомендуют собирать урожай до первых заморозков, поскольку плоды, поврежденные низкими температурами, гораздо менее пригодны для дальнейшего хранения и дозревания. Также стоит осмотреть сами растения.

Длительные осадки, высокая влажность и появление пятен на листьях могут свидетельствовать о проблемах с болезнями. В такой ситуации дольше хранить здоровые плоды на растении — не всегда хорошая идея.

Не все зеленые помидоры нужно выбрасывать. Лучше всего после сбора созревают те овощи, которые достигли своего полного размера и начинают менять цвет с тёмно-зелёного на более светлый.

После сбора урожая храните их в сухом месте при комнатной температуре. Им не требуется прямой солнечный свет, чтобы изменить цвет. Лучше всего раскладывать их в один слой и регулярно проверять на наличие признаков порчи.

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