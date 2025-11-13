Когда стоит отлучать щенка от матери: назван идеальный срок

Владельцев собак призывают избегать одной ошибки в первые недели жизни своего щенка.

Видео дня

По словам кинологов из Animal Pad, щенки проходят критические стадии развития, и то, что происходит именно в этот период, может иметь длительное влияние, пишет Express.

Основная ошибка: слишком раннее отлучение щенков от матери.

Решающие недели

Собаки проходят пять основных стадий развития, но стадия социализации (от трех до 13 недель) является самой важной. В этот период щенки учатся взаимодействовать с матерью, братьями и сестрами, а также с людьми.

Именно на этом этапе развития потенциал собаки как животного-компаньона или развивается, или же тормозится и даже уничтожается.

Именно на этом этапе формируется не менее 50% окончательного темперамента собаки. Поэтому, забирая щенка из семьи до восьминедельного возраста, вы увеличиваете риск того, что он будет плохо настроен и непригоден для общения с другими собаками.

Игра с братьями и сестрами также учит "сдерживанию укуса", правильной социальной иерархии и тому, как распознавать сигналы других собак. Без этой поддержки щенки могут кусаться более агрессивно, им будет трудно справляться с новыми ситуациями и в дальнейшей жизни преодолевать проблемы, связанные с привязанностью.

Когда именно время отлучать щенка?

Некоторые профессиональные заводчики считают восемь недель приемлемым временем для развода щенков. Нередко их берут в новые дома в таком раннем возрасте.

Однако, как отмечают эксперты, есть большое преимущество в том, чтобы позволить щенкам оставаться с матерью до 12 недель.

"Дополнительные четыре недели между восьмой и двенадцатой неделями очень важны для молодого щенка, и его социализация, усвоенное поведение и личность действительно развиваются стремительными темпами в течение этого времени, что поможет обеспечить щенку прочную основу на всю жизнь", – объяснили они.

Ожидание полных 12 недель также позволяет щенкам получить первый комплект прививок, что помогает защитить их от болезней перед попаданием в новую среду.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какую ошибку допускают хозяева, когда заводят щенка.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.