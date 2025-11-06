Какую ошибку допускают хозяева, когда заводят щенка: избегайте этого

Щенкам нужна "поддержка и комфорт", поскольку построение доверия является чрезвычайно важным во время адаптации к новой среде.

Видео дня

Однако, многие владельцы могут допустить одну ошибку, которой не следует делать. Об этом рассказала Линдси Арлисс, специалист по поведению и дрессировке собак, пишет Express.

"Когда вы впервые принесете щенка домой, не оставляйте его самого на ночь, поскольку он, вероятно, очень испугается и будет плакать, ища успокоения", – сказала она.

Зато, если позволить вашему щенку спать рядом с вами, это поможет ему чувствовать себя безопасно в течение первых нескольких ночей.

"Лучше всего поставить клетку или положить кроватку рядом со своей кроватью. Не игнорируйте его, если он плачет, ведь это не поддержит его эмоционально, а даже наоборот, – объяснила эксперт. – Будьте предсказуемыми и добрыми – не имейте больших ожиданий от своего щенка, просто дайте ему [или ей] освоиться и узнать вас".

Занятия по дрессировке щенков также могут стать отличным мероприятием для укрепления связи между вами и вашим щенком. Линдси рекомендует найти квалифицированного дрессировщика.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что категорически нельзя делать со щенком.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.