Когда сажают озимый лук: названо удачное время

Правильно выбранный срок высадки озимого лука – это залог крепких корней осенью и качественного урожая весной. Нужно успеть дать луковицам укорениться до морозов, но не спровоцировать активный рост пера, которое замерзнет зимой.

Важно подготовить почву, позаботиться о минимальном, но своевременном уходе. OBOZ.UA рассказывает, когда сажают чеснок на зиму.

Оптимальные сроки в 2025 году

Лучше всего сажать примерно за три–четыре недели до наступления устойчивых минусовых температур. Ориентируйтесь не только на календарь, но и на реальную погоду: удачный момент наступает тогда, когда в течение нескольких дней держится около +10 °C.

Слишком ранняя посадка провоцирует отрастание пера и потерю посадок зимой, запоздалая – не оставляет луковицам времени на укоренение.

Благоприятные дни по лунному календарю

Лунный календарь на 2025 год выделяет периоды, традиционно считающиеся благоприятными для озимого лука.

В сентябре это 2–3, 5, 8–9, 11, 15–16, 25–30 числа;

в октябре – 1–5, 9, 13, 19–20, 22–23, 27–28;

в ноябре – 1–2, 4, 6, 9–10, 17–19, 23–25, 28, 30.

В то же время дней новолуния и полнолуния лучше избегать: считается, что всходы, заложенные в эти фазы, слабее и более уязвимы к болезням.

Как подготовить участок

Выберите солнечное место без застоя воды, тщательно удалите сорняки,перекопайте почву и обогатите ее перегноем или компостом. Плодородный, легкий и хорошо дренированный субстрат поможет луковицам быстро нарастить корни к зиме и уверенно стартовать весной.

Подготовка посадочного материала

Короткое замачивание в слабом растворе марганцовки или в специальном стимуляторе снижает риски инфекций и ускоряет укоренение. После обработки дайте луковицам подсохнуть, чтобы чешуи оставались сухими и эластичными.

Техника посадки и первый уход за луковицами

Высаживайте в борозды с интервалом между рядами около 30 см.

Глубину заделки подбирайте по размеру севка: обычно это 5–8 см, чтобы луковица оказалась под стабильным слоем земли и не выталкивалась морозом.

После посадки разровняйте почву, замульчируйте грядку тонким слоем торфа или сухих листьев – такое одеяло выравнивает перепады температур и лучше сохраняет влагу.

Если в течение двух недель после посадки не было дождя, полейте грядку один раз, чтобы помочь корням "схватиться".

Для зимнего выращивания лучше всего подходит севок среднего размера: мелкий хуже переживает морозы, слишком крупный чаще стрелкуется.

В случае прогноза суровой зимы после первых устойчивых заморозков укройте грядку лапником или агроволокном – это защитит посадки от вымерзания и выталкивания.

Придерживайтесь севооборота: не размещайте озимый лук после чеснока и других луковых культур, чтобы уменьшить давление болезней и вредителей.

