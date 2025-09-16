Что нельзя сажать после чеснока: об урожае можете забыть

Чтобы огород всегда радовал хорошим урожаем, каждому дачнику стоит помнить о севообороте. Если сажать одну и ту же культуру на одном месте каждый год, почва истощается, а урожайность участка падает.

Видео дня

Растением, которое отбирает из земли питательные вещества особенно интенсивно, является чеснок. Поэтому его столь важно правильно чередовать с другими культурами. Издание "На пенсии" рассказало, как это сделать.

Что точно не стоит сажать после чеснока

Самое первое правило — не сажайте чеснок снова на том же месте. Грядка после него нуждается в отдыхе, ведь эта культура забирает из почвы много питательных веществ. Так же следует избегать лука. Он является родственной культурой, поэтому имеет те же болезни, что и чеснок, и риск взаимного заражения между ними очень велик.

Кроме того после чеснока не стоит высаживать:

черемшу;

фасоль;

капусту средних и поздних сроков созревания;

репу.

Что можно посадить после чеснока

Несмотря на то, что чеснок довольно сильно истощает землю, некоторые культуры чувствуют себя после него в той же грядке весьма неплохо. Например, это может быть морковь. Ее корни проникают глубоко в землю и "подтягивают" полезные вещества из нижних слоев. К тому же вредители, донимающие чеснок, для моркови не страшны. Интересно, что после моркови можно снова сажать чеснок — он будет расти еще лучше.

Кроме моркови на бывшей чесночной грядке можно посадить:

огурцы (ранние сорта) — хорошо приживаются и дают хороший урожай;

различные виды редьки — дайкон, черную или обычную;

молодой горох;

кабачки и тыквы;

помидоры и болгарский перец;

свекла.

Как подготовить грядку после чеснока

Конечно, земля, в которой рос чеснок, требует определенного ухода, чтобы она могла восстановить свои свойства. Вот что нужно сделать, чтобы вернуть их плодородие:

перекопать участок;

обработать почву средствами против бактерий и вредителей (часто используют медный купорос);

внести органические или минеральные удобрения.

Вот и все — эти простые шаги, которые помогут сделать ваш огород более урожайным, даже после такой "прожорливой" культуры, как чеснок.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно сажать черешню осенью.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.