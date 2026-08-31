Когда сажать озимый чеснок: советы для начинающих

Озимый чеснок высаживают осенью, чтобы он успел укорениться до наступления холодов, но не начал активно расти. Чаще всего подходящий период приходится на конец сентября и октябрь, однако ориентироваться нужно, прежде всего, на погоду.

Видео дня

До устойчивых морозов должно оставаться примерно 2–3 недели. От этого в значительной степени зависит, насколько хорошо чеснок перезимует и какой урожай даст в следующем сезоне. OBOZ.UA рассказывает, как правильно сажать озимый чеснок.

Когда сажать озимый чеснок

Календарные даты могут лишь приблизительно подсказать время посадки, ведь осень в разных регионах и даже в разные годы существенно отличается.

Чесноку требуется около 20–30 дней, чтобы сформировать корневую систему до наступления морозов. При этом надземная часть не должна активно развиваться.

Хорошим ориентиром считается температура почвы около +10…+12 °C на глубине примерно 10 см.

Слишком ранняя посадка опасна тем, что зубчики могут прорасти еще до зимы. Молодые ростки тогда рискуют пострадать от морозов. Если же затянуть с посадкой, растение не успеет нормально укорениться.

Поэтому чаще всего озимый чеснок сажают с конца сентября до конца октября, корректируя сроки в зависимости от температуры.

После каких культур чеснок будет расти лучше

Для этой культуры желательно найти солнечный участок с рыхлой почвой, где не скапливается вода после сильных дождей или таяния снега.

Не менее важно учесть, что росло на грядке ранее. Лучшими предшественниками считаются:

огурцы;

кабачки и другие тыквенные культуры;

бобовые;

ранняя белокочанная или цветная капуста;

сидераты, в частности горчица и фацелия.

Нежелательно высаживать чеснок на одно и то же место несколько сезонов подряд. Не рекомендуется высаживать его и после лука.

Также не лучшими предшественниками считаются картофель, помидоры и баклажаны, поскольку после них в почве могут оставаться возбудители болезней и вредители, опасные для будущих посадок.

Что внести в почву перед осенней посадкой

Подготовкой участка лучше заняться не в день посадки, а примерно за 10–14 дней. За это время перекопанная земля немного уплотнится, и зубчики не провалятся слишком глубоко.

Почву перекапывают примерно на 20–25 см.

На один квадратный метр можно добавить:

5–6 кг перепревшего компоста или перегноя;

1–2 стакана древесной золы;

около 20–30 г суперфосфата;

калийное удобрение в соответствии с нормой, рекомендованной производителем.

Свежий навоз использовать не следует. Он может способствовать развитию грибковых заболеваний, а головки чеснока могут формироваться рыхлыми и хуже храниться после сбора урожая.

Какие зубчики оставить для посадки

Хороший урожай начинается с качественного посадочного материала. Для грядки лучше оставлять крупные, плотные зубчики без вмятин, пятен, трещин и следов гнили. Разбирать головки на зубчики желательно непосредственно перед посадкой. Так нижняя часть не успеет пересохнуть.

Перед посадкой чеснок можно дополнительно продезинфицировать. Для этого используют слабый розовый раствор марганцовки, настой древесной золы или раствор медного купороса. Обычно зубчики выдерживают в таком растворе примерно 20–30 минут.

На каком расстоянии и на какой глубине сажать чеснок

На подготовленной грядке формируют бороздки или отдельные лунки. Между зубчиками желательно оставлять примерно 8–10 см. Расстояние между рядами может составлять около 20–25 см.

Глубину посадки подбирают в зависимости от размера зубчика. В среднем от его верхушки до поверхности почвы должно оставаться 5–7 см. После посадки землю аккуратно выравнивают, не утрамбовывая её слишком сильно.

Чем укрыть грядку перед зимой

В регионах с холодными или малоснежными зимами посадки желательно дополнительно защитить мульчей.

Для этого можно использовать:

сухую листву;

торф;

опилки.

Оптимальная толщина слоя – около 3–5 см.

Мульча помогает защитить почву от резких перепадов температуры и сильного промерзания.

Если правильно выбрать время посадки, не ошибиться с предшественниками и заранее подготовить почву, озимый чеснок успеет хорошо укорениться до наступления холодов. Весной такие растения быстрее начнут расти и будут иметь больше шансов сформировать крупные и плотные головки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно обрезать вишни после сбора урожая.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.