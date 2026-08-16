Когда обрезать вишни: урожай в следующем году вас поразит

Из всех деревьев в вашем саду вишня требует несколько иного подхода к обрезке. На ней раны после удаления лишних ветвей хорошо заживают только летом.

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Зимой и весной вишневое дерево становится гораздо более уязвимым к инфекциям. Поэтому издание Deccoria решило подробно разобраться, как правильно обрезать вишни и черешни после сбора урожая.

Вишня и черешня относятся к тем немногим плодовым деревьям, основной срок обрезки которых приходится именно на лето, а не на зиму или раннюю весну, как у яблонь или груш. Это отличие связано со скоростью заживления ран: летом дерево активно растет и перемещает соки, благодаря чему быстро формирует мозолистую ткань (каллюс), которая затягивает срез. Зимой, в период покоя, этот процесс почти полностью останавливается.

Впрочем, риск заражения зависит не только от скорости заживления, но и от самой бактерии Pseudomonas syringae, вызывающей бактериальный рак косточковых культур. Она образует на поверхности побегов мелкие кристаллы льда, которые разрывают ткани и открывают ей путь внутрь – именно поэтому она угрожает деревьям в основном во время заморозков осенью и зимой. Летом, без морозов, она теряет свой основной путь заражения.

Лучшее время для обрезки вишен и черешен – период сразу после сбора последних плодов, то есть, прежде всего, август. После исключительно сухого и жаркого лета эти сроки можно сдвинуть даже на начало сентября, но процедуру в любом случае следует завершить не позднее середины этого месяца, чтобы дерево не утратило часть своей морозостойкости перед наступлением холодов.

Масштаб обрезки зависит от возраста и вида дерева. Всегда начинайте с удаления сухой и больной древесины, и только потом переходите к прореживанию кроны. Такая последовательность облегчает оценку того, сколько здоровых побегов еще осталось укоротить.

Молодые деревья вишни и черешни требуют более деликатного подхода: вырежьте засохшие, поврежденные ветки, а также те, что растут внутрь кроны. Саму крону лишь слегка прорежьте, чтобы воздух и свет свободно проникали ко всем побегам.

Более взрослые экземпляры выдержат более смелую обрезку, ведь ее цель – не только гигиена дерева, но и регулирование формы всей кроны. Вырезайте перекрещивающиеся ветви, конкурирующие отростки и так называемые "волчки" – вертикальные побеги, которые растут слишком активно в ущерб плодоносящим ветвям.

Вишня плодоносит в основном на однолетних побегах, поэтому ее обрезку следует рассматривать как омолаживающую – укорачивайте ветви возрастом три года и старше. Это стимулирует появление новых приростов, с которых вы соберете урожай в следующем году. Черешня же завязывает плоды на более старой древесине (обычно двух- и трехлетней), поэтому обрезайте ее более щадяще, ограничившись прореживанием и удалением ветвей, загущающих центр. Цель всей процедуры – открытая и хорошо проветриваемая внутри крона, что обеспечивает доступ света и воздуха ко всем побегам.

Для более тонких побегов вам хватит острого секатора. Более толстые ветки требуют садовой пилы: чистый одноразовый срез оставляет ровную рану, которая заживает быстрее, чем поверхность, расслоенная тупым инструментом. Обрезайте у самого основания ветки, не оставляя пеньков. Оставленный пень со временем отмирает, а болезни атакуют мертвую древесину гораздо легче, чем свежую заживую рану. Планируйте работу на сухой, солнечный день – влажность облегчает грибкам проникновение в свежий срез.

Свежая рана после среза может стать воротами для патогенов, поэтому те, которые имеют большую площадь, обязательно защитите садовой мастикой (варом) или фунгицидным препаратом, предназначенным для ран плодовых деревьев. Наносите его сразу после обрезки, пока поверхность раны не успела высохнуть и покрыться пылью или остатками коры. Мелкие срезы, сделанные острым и чистым инструментом, обычно затягиваются без дополнительной защиты.

Секатор и пилку дезинфицируйте обычным спиртом между обрезкой отдельных ветвей, особенно при удалении побегов с признаками болезней. Протирание лезвия занимает несколько секунд, но существенно ограничивает перенос патогенов на здоровые части кроны. Удаленные больные ветки сразу убирайте из-под дерева, а не оставляйте на земле, ведь инфицированные остатки при разложении становятся очагом спор грибков, которые легко возвращаются на дерево с ветром или дождем.

Если пропустить летнюю обрезку вишни и черешни, их кроны будут с года в год загущаться, а внутри исчезнет доступ света и свободная циркуляция воздуха. Такой микроклимат способствует развитию грибковых заболеваний коры, листьев и плодов, в частности монилиозу (монилиального ожога / монилиальной гнили), который при высокой влажности и в тени развивается значительно быстрее, чем на проветриваемых и хорошо освещенных побегах.

Густая крона также мешает качественному распылению защитных препаратов во время опрыскивания – они просто не проникают вглубь, что снижает их эффективность. Плоды, созревающие в тени, часто получаются мельче и хуже окрашены, чем те, что созрели на освещенных ветвях.

Чрезмерное загущение имеет и другие последствия, не связанные напрямую с болезнями. Крона со временем разрастается настолько, что сбор урожая с верхних ярусов становится всё более сложным. В случае с вишней отсутствие обрезки смещает зону плодоношения на внешние молодые побеги, полностью обнажая внутреннюю часть кроны. Перегруженные и неравномерно расположенные ветви легко ломаются под весом плодов.

Многолетнее пренебрежение этой процедурой обычно заканчивается необходимостью проводить гораздо более радикальную коррекцию кроны, чем ежегодная умеренная обрезка. А такое однократное кардинальное омоложение старого дерева является для него гораздо большим стрессом.

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