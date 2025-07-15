Когда Рождество Пресвятой Богородицы: дата в 2025 году

В 2025 году Рождество Пресвятой Богородицы, один из важнейших праздников христианского календаря, приходится на 8 сентября. Эта дата установлена согласно новоюлианскому календарю, на который с 1 сентября 2023 года перешли ПЦУ и УГКЦ.

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Ранее праздник отмечался 21 сентября по юлианскому стилю, однако после календарной реформы даты религиозных событий сдвинулись на 13 дней назад. OBOZ.UA рассказывает о значении праздника.

Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы, которое еще называют Второй Пречистой, – это праздник в честь рождения Девы Марии. В церковном календаре он открывает цикл великих Богородичных праздников и символизирует надежду, милосердие и начало спасения человечества.

В этот день верующие идут в церковь, чтобы почтить Пресвятую Богородицу в молитве, попросить ее заступничества для себя и своих родных. Особенно ей оказывают внимание те, кто находится в ожидании ребенка, ведь Мария – покровительница материнства, семьи и женской судьбы.

В 2025 году Рождество Пресвятой Богородицы приходится на 8 сентября.

История праздника

Согласно христианскому преданию, святые Иоаким и Анна, которые жили в Назарете, долго не могли иметь детей. Их глубокая вера, искренние молитвы и терпение в испытаниях были вознаграждены: к ним явился Архангел Гавриил и возвестил, что родится дочь, которая станет матерью Спасителя.

Рождение Марии стало событием, изменившим ход истории человечества, считают верующие. Именно поэтому Рождество Пресвятой Богородицы имеет такое большое значение для христиан всего мира.

OBOZ.UA ранее рассказывал, когда празднуют День Ильи по новому календарю.

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