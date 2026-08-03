Когда Преображение Господне: традиции и строгие запреты праздника

Преображение Господне (или Яблочный Спас) занимает особое место в церковном календаре. В 2026 году этот праздник приходится на 6 августа.

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Для верующих этот день является символом духовного обновления, временем искренней молитвы, благодарности за земные дары и семейного уюта. Кроме того, праздник знаменует собой условную границу между летними тёплыми днями и первым дуновением осени.

Духовное значение Яблочного Спаса

Согласно христианским преданиям, именно в этот день Иисус Христос явился своим апостолам в божественной славе на горе Фавор. Во время этого события лицо Спасителя засияло, а одеяния стали ослепительно белыми. Это событие раскрыло святым Петру, Иакову и Иоанну божественную природу Иисуса и стало явным откровением Святой Троицы.

В народной традиции это религиозное событие тесно переплелось с обычаем благодарить за собранный урожай. Именно с этого дня издавна разрешалось употреблять в пищу фрукты нового урожая.

Преображение Господне: что запрещено делать

Праздник приходится на время Успенского поста, поэтому предполагает соблюдение определенных ограничений:

запрещены мясные и молочные продукты, а также яйца. Однако в честь праздника церковный устав разрешает употребление рыбы и небольшого количества вина.

Не следует заниматься тяжёлой домашней работой, уборкой, стиркой, шитьём или копанием.

Строго запрещено ссориться, ругаться, желать кому-либо зла или таить обиды.

По народному поверью, в этот день не следует убивать насекомых, чтобы не нарушать природную гармонию.

Традиции Яблочного Спаса

Главным событием праздника является утренний визит в храм с традиционной корзинкой. Верующие несут для освящения яблоки, груши, виноград, баночки с медом, колоски пшеницы и ароматные полевые цветы.

Особое место занимает традиция угощать освященными плодами родных, соседей и людей, нуждающихся в помощи. Считается хорошей приметой загадать желание, пробуя первое яблоко после молитвы в церкви. Также в этот день поминают умерших предков, зажигая свечи из нового воска и оставляя для них духовные дары.

Народные приметы

Солнечная и ясная погода – к сухой и морозной зиме.

Дождь с самого утра – следует ожидать сырой зимы.

Пожелтевшие листья на ветвях деревьев – предвещают скорое наступление осенних холодов.

Сочные и спелые плоды на столе – обещают щедрый урожай в следующем году.

OBOZ.UA писал, в чем суть праздника Яблочный Спас. Вам также будет интересно узнать, что в этот день нужно нести в церковь на освящение.

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