Когда повестку могут вручить студенту: объяснение

Действующее законодательство Украины предусматривает возможность получения отсрочки от мобилизации гражданами призывного возраста, которые получают образование. Не подлежат призыву студенты техникумов, высших учебных заведений и соискатели научных степеней, обучающиеся по дневной или дуальной формам обучения.

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Однако, согласно закону, эта отсрочка действует только на период обучения. OBOZ.UA объясняет, когда студента таки могут мобилизовать.

Норма, гарантирующая отсрочку от мобилизации в особый период гражданам, получающим профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное предвысшее и высшее образование, ассистентам-стажерам, аспирантам и докторантам, обучающимся по дневной или дуальной формам получения образования, содержится в статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Согласно ей, студенты имеют право на отсрочку от мобилизации только на время обучения – то есть до получения дипломов. Следовательно, пока у гражданина есть документ, подтверждающий, что он является студентом, аспирантом или докторантом дневной и дуальной формы обучения – мобилизовать его никто не может.

Однако это возможно в переходные периоды: между окончанием обучения в колледже и поступлением в университет, между получением диплома бакалавра и началом обучения в магистратуре, до начала аспирантуры или докторантуры.

Например, в большинстве вузов дипломы бакалавров вручают в конце июня – начале июля. А приказ о зачислении в магистратуру вступает в силу в начале сентября. Поэтому выпускник-бакалавр, который намерен продолжить обучение в магистратуре, с июля до начала сентября не будет иметь права на получение отсрочки от мобилизации.

Мобилизовать могут также студента, которого отчислили из учебного заведения. Однако пока соответствующего приказа нет – за ним сохраняется право на получение отсрочки.

При этом закон не запрещает вручать повестки студентам колледжей и университетов. Впрочем, если студент предъявит документы об обучении, гарантирующие ему право на отсрочку, сотрудники ТЦК могут решить не делать этого.

В случае, если студенту или аспиранту повестку в ТЦК таки вручили, лучше ее не игнорировать. Вместо этого стоит собрать документы, подтверждающие статус студента (аспиранта) дневной или дуальной формы обучения, прибыть в ТЦК и апеллировать к нормам, указанным в п. 1 ч. 3 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, могут ли работников сферы образования мобилизовать летом.

Также мы публиковали разъяснения относительно того, имеют ли право переселенцы на отсрочку от мобилизации.

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