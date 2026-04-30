Когда пересаживать клубнику весной и что нужно сделать уже в мае

Пересаживать клубнику лучше всего, когда почва уже достаточно прогрелась, а растение входит в активный период роста. Уже в мае стоит позаботиться о мульчировании грядок соломой, чтобы сдержать сорняки и сохранить влагу.

Клубника – достаточно требовательная культура. За несколько лет она способна истощить почву на одном месте, после чего урожайность снижается, а ягоды становятся мельче. OBOZ.UA рассказывает, как и когда следует пересаживать клубничные кусты.

Когда лучше всего пересаживать клубнику весной

Лучшим периодом для весенней пересадки клубники считают середину или конец апреля и начало мая. В это время земля уже прогревается, а сами кусты переходят в стадию активной вегетации.

Весной у клубники укрепляется корневая система, поэтому растение лучше переносит пересадку и быстрее приживается на новом месте. Если сделать все вовремя, риск осложнений будет меньше.

Чтобы урожай оставался обильным, клубнику советуют пересаживать хотя бы раз в 3–4 года. Прежде всего это касается кустов, которые долго растут на одном и том же участке.

Какие кусты выбрать для пересадки

Если весной на кусте нет молодых листьев, это может свидетельствовать об отмирании корней. Такие растения лучше удалить, а вместо них посадить молодые кустики, выращенные из семян или взятые из усов.

Также не стоит пересаживать слабые кусты с бледными листьями. Вероятнее всего, они не дадут хорошего урожая. Не подходят для пересадки и растения с признаками гнили или болезней. Например, тревожным сигналом может быть бурый налет у основания стебля.

Для пересадки лучше выбирать сильные, здоровые и хорошо развитые кусты. Они имеют больше всего шансов быстро прижиться и дать хороший урожай в будущем.

Какая почва подходит для клубники

Клубника может расти на разных типах почв: от легкого песка до более тяжелой глины. Но лучше всего она чувствует себя в плодородной, не истощенной земле, богатой гумусом.

В то же время культура не любит заболачивания. Если вода застаивается у корней, плоды могут болеть, а само растение – загнивать.

Поэтому для клубники важно выбрать участок, где почва достаточно питательная, но без избыточной влаги. Перед пересадкой землю нужно подготовить: убрать многолетние сорняки и добавить перегной во время перекопки.

Как пересаживать клубнику весной

После подготовки почвы кусты высаживают на новое место. Между растениями следует оставлять примерно 35 сантиметров, а между рядами – около 75 сантиметров. Такое расстояние нужно, чтобы клубника имела достаточно пространства для роста, проветривалась и не загущалась. Чрезмерно плотная посадка может способствовать болезням и усложнять уход.

После посадки растения нужно полить. Также при необходимости над грядкой можно установить сетку, чтобы птицы и другие животные не повредили насаждения.

Что нужно сделать с клубникой в мае

В мае стоит разложить между рядами солому. Она поможет подавлять сорняки и не даст ягодам лежать просто на земле. Лучшим вариантом считают ячменную солому, потому что она мягче. Если ее нет, можно использовать другие органические материалы для мульчирования или полиэтиленовую пленку.

Мульча помогает сохранять влагу, поддерживает чистоту ягод и облегчает уход за грядкой. Это простой шаг, который может заметно улучшить состояние посадок.

