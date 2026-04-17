Клубника будет большой и сочной: есть секретный способ подкормки

В весеннем сезоне клубника нуждается в большем количестве азота, чем большинство растений на вашем огороде. Этот элемент нужен ягоде для активного роста листьев, цветения и формирования завязи. Но как обеспечить клубнике полноценную азотную подкормку? Вы можете быть удивлены, но в этом поможет овечья шерсть.

Эксперт и основательница компании Chimney Sheep Салли Филлипс поделилась с изданием Express натуральным и чрезвычайно дешевым методом, как вырастить солидный урожай. По ее словам, овечья шерсть или шерстяные гранулы содержат большое количество азота, который после добавления в почву будет постепенно высвобождаться, благодаря чему клубника будет расти крепкой и большой.

Такой подход может показаться странным, однако дачники, которые уже попробовали его, утверждают, что шерсть действительно дает стабильную подпитку ягодных кустов в течение всей весны. Полученный таким образом азот не только поможет клубнике сформировать более толстые стебли, но и будет способствовать появлению больших листьев. Это даст растению больше энергии, что в результате обеспечит большие плоды.

Кроме того, овечья шерсть хорошо удерживает воду. Если обложить ею кусты, почва дольше будет оставаться влажной, а испарение уменьшится, что поможет уберечь урожай от обезвоживания в жару. Шерсть также содержит ланолин – натуральный воск, который отпугивает слизней и улиток. Эти вредители не могут передвигаться по такой поверхности, поскольку она пересушивает их тела.

Как использовать овечью шерсть для подкормки клубники

Для использования неокрашенную шерсть следует разобрать на более мелкие кусочки – так она быстрее будет разлагаться и не будет сбиваться в плотные комки. После этого разложите ее вокруг кустов тонким равномерным слоем около пяти-семи сантиметров толщиной. Важно не переборщить, поскольку шерсть очень плотная: слишком толстый слой может перекрыть доступ воды или солнечного света к земле.

В конце шерсть стоит немного углубить в верхний слой почвы и тщательно полить грядки. После такой процедуры летом клубника отблагодарит вас обильным урожаем сочных ягод.

