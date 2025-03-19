Когда Пасха в 2026 и 2027 годах: точные даты

Пасха – самый важный христианский праздник, символизирующий Воскресение Иисуса Христа и победу жизни над смертью. В отличие от Рождества, которое всегда празднуется 25 декабря (по григорианскому календарю) или 7 января (по юлианскому), Пасха зависит от фаз Луны и весеннего равноденствия.

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Именно поэтому дата может изменяться в диапазоне с конца марта по начало мая. OBOZ.UA рассказывает, на когда будет приходиться праздник в ближайшие годы.

Как определяется дата Пасхи

Традиция определения Пасхи уходит в IV век. В 325 году на Первом Вселенском соборе было решено, что Пасха будет праздноваться в первое воскресенье после первого полнолуния после дня весеннего равноденствия (21 марта). Это решение позволило установить ориентир для вычисления даты празднования, который используется и по сей день.

Первоначально Александрийский патриарх ежегодно рассчитывал дату Пасхи и сообщал ее в Рим. Однако со временем традиция единого вычисления исчезла, и восточные и западные церкви начали определять дату празднования по разным календарям.

Почему православная и католическая Пасха не всегда совпадают

Главная причина отличия в датах празднования состоит в том, что католическая церковь в XVI веке перешла на григорианский календарь, а православная продолжила пользоваться юлианским календарем.

Соответственно, католики определяют дату Пасхи по григорианской пасхалии, а православные – по александрийской. В некоторые годы эти вычисления совпадают, но чаще даты расходятся.

Дата Пасхи в 2026 году

Православная Пасха в 2026 году приходится на 12 апреля.

Католическая Пасха будет праздноваться раньше – 5 апреля.

Дата Пасхи в 2027 году

Православная Пасха будет отмечаться 2 мая.

Католическая Пасха приходится на 28 марта.

Хотя дать празднование у православных и католиков могут отличаться, суть этого праздника остается неизменной: он напоминает о воскресении Иисуса Христа и надежде на духовное обновление.

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