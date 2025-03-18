Церковный календарь на апрель: когда Вербное воскресенье и Пасха
В 2025 году на апрель выпадают Вербное воскресенье и Пасха. Причем в этот раз и православные, и католики будут отмечать эти праздники одновременно.
Какие еще даты церковного календаря приходятся на апрель, узнавал OBOZ.UA. Все праздники указаны с учетом перехода на новоюлианский календарь в сентябре 2023 года.
1 апреля – преподобной Марии Египетской;
2 апреля – преподобного Тита Чудотворца;
3 апреля – преподобного Никиты исповедника; мученицы Теодозии, девы;
4 апреля – преподобных Иосифа Песнописца и Юрия из Малеи;
5 апреля – святых мучеников Теодула, Агатопода и других;
6 апреля – святого Методия, учителя славян; святого Евтихия, архиепископа Константинопольского;
7 апреля – святого преподобного Юрия Мелитийского;
8 апреля – святых апостолов Иродиона, Руфа, Агава и других;
9 апреля – святого мученика Евпсихия;
10 апреля – святых мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помплия и 36 других;
11 апреля – святого священномученика Антипы, епископа Пергама Ассийского;
12 апреля – Лазарева суббота; преподобного исповедника Василия, епископа Парийского;
13 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье); святого священномученика Артемона;
14 апреля – святого исповедника Мартина, Папы Римского;
15 апреля – святых апостолов из 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима;
16 апреля – святых мучениц Агафьи, Ирины и Хионии;
17 апреля – святых преподобных Симеона Персидского и Акакия Мелетийского;
18 апреля – святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита;
19 апреля – святого преподобного Иоанна Пещерника;
20 апреля – Пасха (Светлое Христово Воскресение); святого преподобного Теодора Трихины;
21 апреля – святого священномученика Януария и других;
22 апреля – святых преподобных Теодора Сикеота и Виталия;
23 апреля – святого великомученика Юрия Победоносца;
24 апреля – святого мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов;
25 апреля – святого апостола и евангелиста Марка;
26 апреля – святого священномученика Василия, епископа Амасийского;
27 апреля – святого священномученика Симеона; святого преподобного Стефана, епископа Волынского;
28 апреля – святых мучеников Максима и Дады;
29 апреля – святых девяти мучеников в Кизице; святого преподобного Мемнона;
30 апреля – святого апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в 2025 году состоится весеннее равноденствие.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.