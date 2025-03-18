Церковный календарь на апрель: когда Вербное воскресенье и Пасха

В 2025 году на апрель выпадают Вербное воскресенье и Пасха. Причем в этот раз и православные, и католики будут отмечать эти праздники одновременно.

Видео дня

Какие еще даты церковного календаря приходятся на апрель, узнавал OBOZ.UA. Все праздники указаны с учетом перехода на новоюлианский календарь в сентябре 2023 года.

1 апреля – преподобной Марии Египетской;

2 апреля – преподобного Тита Чудотворца;

3 апреля – преподобного Никиты исповедника; мученицы Теодозии, девы;

4 апреля – преподобных Иосифа Песнописца и Юрия из Малеи;

5 апреля – святых мучеников Теодула, Агатопода и других;

6 апреля – святого Методия, учителя славян; святого Евтихия, архиепископа Константинопольского;

7 апреля – святого преподобного Юрия Мелитийского;

8 апреля – святых апостолов Иродиона, Руфа, Агава и других;

9 апреля – святого мученика Евпсихия;

10 апреля – святых мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помплия и 36 других;

11 апреля – святого священномученика Антипы, епископа Пергама Ассийского;

12 апреля – Лазарева суббота; преподобного исповедника Василия, епископа Парийского;

13 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье); святого священномученика Артемона;

14 апреля – святого исповедника Мартина, Папы Римского;

15 апреля – святых апостолов из 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима;

16 апреля – святых мучениц Агафьи, Ирины и Хионии;

17 апреля – святых преподобных Симеона Персидского и Акакия Мелетийского;

18 апреля – святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита;

19 апреля – святого преподобного Иоанна Пещерника;

20 апреля – Пасха (Светлое Христово Воскресение); святого преподобного Теодора Трихины;

21 апреля – святого священномученика Януария и других;

22 апреля – святых преподобных Теодора Сикеота и Виталия;

23 апреля – святого великомученика Юрия Победоносца;

24 апреля – святого мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов;

25 апреля – святого апостола и евангелиста Марка;

26 апреля – святого священномученика Василия, епископа Амасийского;

27 апреля – святого священномученика Симеона; святого преподобного Стефана, епископа Волынского;

28 апреля – святых мучеников Максима и Дады;

29 апреля – святых девяти мучеников в Кизице; святого преподобного Мемнона;

30 апреля – святого апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в 2025 году состоится весеннее равноденствие.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.