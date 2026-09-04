Когда нужно выкопать георгины и гладиолусы, чтобы уберечь их от холода

С наступлением осени сад требует не только уборки и сбора урожая. Некоторые декоративные растения нужно заранее подготовить к холодам, ведь в открытом грунте они могут не пережить зиму.

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К таким культурам относятся георгины и гладиолусы. Их клубни и клубнелуковицы на зиму извлекают из земли и переносят в защищенное от мороза место. OBOZ.UA сообщает, что делать это слишком рано также не стоит.

Когда выкапывать гладиолусы

Ориентироваться нужно прежде всего на окончание цветения. Обычно гладиолусы выкапывают примерно через 4–6 недель после того, как они отцвели.

Еще один признак – состояние листьев. Когда они постепенно желтеют, клубнелуковица уже приближается к завершению сезона. В большинстве случаев этот период приходится на сентябрь или первые недели октября.

Затягивать до серьезных заморозков не следует, поскольку гладиолусы чувствительны к низким температурам.

При выкапывании лучше пользоваться вилами или лопатой и не подводить инструмент вплотную к стеблю. Так меньше риск повредить посадочный материал.

После этого необходимо:

обрезать стебель, оставив несколько сантиметров;

осторожно удалить лишнюю землю;

отсортировать поврежденные и больные клубнелуковицы;

хорошо просушить здоровые экземпляры.

На просушку следует отвести примерно одну-две недели. Для этого подойдет теплое, сухое и хорошо проветриваемое помещение.

Когда выкапывать георгины

С георгинами спешить еще меньше нужно. Их обычно оставляют в земле до первого слабого заморозка.

После него листья и стебли темнеют и отмирают. Это означает, что надземная часть растения завершила сезон, а клубни можно готовить к зимнему хранению. В зависимости от погоды и региона такой момент может наступить в октябре или даже в ноябре.

Сначала стебли обрезают, после чего осторожно подкапывают растение с разных сторон и извлекают корневище из земли. Тянуть георгин за остатки стебля не стоит – так легко повредить шейку клубней.

Все подгнившие, поврежденные или подозрительные участки нужно удалить. Перед переносом на зиму здоровые клубни оставляют просохнуть примерно на несколько дней или неделю в прохладном, сухом помещении, где температура не опускается ниже нуля.

Где хранить георгины и гладиолусы зимой

Правильное хранение не менее важно, чем своевременная выкопка. Посадочному материалу вредят и сильный холод, и чрезмерная влажность. Если в помещении слишком сыро, клубни могут начать гнить, а на поверхности появится плесень. Слишком сухой и тёплый воздух, в свою очередь, может привести к пересыханию.

Для зимовки лучше всего выбирать темное, прохладное, сухое и незамерзающее место. Это может быть подвал, погреб, гараж или другое подходящее помещение.

Просушенные гладиолусы можно положить в:

бумажные пакеты;

тканевые или сетчатые мешочки;

картонные коробки;

небольшие деревянные ящики.

Клубни жоржин часто хранят в коробках, перекладывая или пересыпая их сухим материалом – например, опилками, вермикулитом, песком или бумагой.

Важно также не забывать о цветах до самой весны. Примерно раз в месяц посадочный материал следует осматривать. Клубни, которые стали мягкими, начали гнить или покрылись плесенью, необходимо удалить, чтобы они не испортили остальные запасы.

Если правильно подобрать момент для выкопки и создать соответствующие условия для зимовки, весной георгины и гладиолусы можно будет снова высадить без значительных потерь.

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