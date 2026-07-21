Когда нужно срезать ботву у картофеля: совет для дачников

Картофель растет почти на каждом украинском огороде, однако количество и качество собранных клубней могут существенно различаться. Важную роль играют не только сорт, полив или подкормка, но и простые агротехнические приемы. Один из них – удаление надземной части растений в конце сезона.

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Своевременное скашивание картофельной ботвы помогает клубням завершить созревание, сформировать более плотную кожуру и лучше храниться. Обычно стебли убирают примерно через месяц после цветения или за 7–10 дней до запланированной уборки урожая. OBOZ.UA рассказывает, как и когда это правильно делать.

Чем полезно удаление картофельной ботвы

После скашивания стеблей клубни постепенно завершают созревание, а их кожура становится более прочной. Благодаря этому картофель меньше повреждается при уборке и лучше хранится зимой.

Уборка надземной части также помогает снизить риск перехода фитофтороза с пораженных листьев на клубни. Еще одно практическое преимущество заключается в том, что участок без густых стеблей значительно легче перекапывать.

Как понять, что пришло время косить

Единой даты для проведения процедуры нет, поскольку сроки зависят от сорта картофеля и состояния растений. Самый распространённый ориентир – примерно месяц после завершения цветения.

Также стоит оценить цвет листьев. Если около 70% зеленой массы уже пожелтело, ботву можно готовить к скашиванию. При выращивании поздних сортов нужно учитывать прогноз погоды. Их стебли желательно убрать примерно за две-три недели до ожидаемых первых заморозков.

Выкапывать картофель сразу после процедуры не стоит. Клубням нужно ещё 7–10 дней, чтобы окончательно дозреть и сформировать достаточно плотную кожуру.

Какую высоту стеблей оставлять

Срезать ботву вровень с землей не нужно. Над поверхностью почвы рекомендуют оставлять стебли высотой примерно 10–15 сантиметров.

Для работы подойдут серп, коса или острый секатор. Перед началом работы инструмент следует очистить, чтобы вместе с растительными остатками не переносить возможных возбудителей болезней по всему участку.

Куда девать срезанную зелень

Скошенную ботву не следует оставлять между рядами. Ее нужно собрать и вынести с картофельного участка.

Здоровые стебли и листья можно положить в компостную кучу. Однако растительные остатки не подходят для компостирования, если:

на листьях появились бурые или темные пятна;

стебли почернели или начали гнить;

растения имели признаки фитофтороза;

в течение сезона картофель был поражён другими болезнями.

Больную ботву необходимо утилизировать, чтобы не оставлять на участке источник инфекции. Также картофельную зелень нельзя использовать в качестве корма для животных. В ней содержатся вещества, способные вызвать отравление.

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