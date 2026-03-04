Когда надо сеять лук: благоприятные дни в 2026 году

Выращивание лука через рассаду – один из самых надежных способов получить действительно хороший урожай. Но внимательные огородники стараются учитывать удачный момент не только для переноса растений в открытый грунт, но и для посева самой рассады.

Одним из наиболее распространенных методов определения такого удачного момента является лунный календарь. Многие дачники сверяют огородные работы с фазами Луны – бытует мнение, что они могут влиять на рост растений. Хотя окончательно эффективность данного метода не доказана, все же он не теряет популярности и считается довольно надежным. Именно поэтому издание "На пенсии" составило лунный календарь посева лука на рассаду в марте и апреле 2026 года.

Благоприятные даты для посева лука в 2026 году по лунному календарю

Согласно лунному календарю, самыми благоприятными датами для посева лука на рассаду в 2026 году являются:

в марте – 3, 4, 8, 10, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 31 число;

– 3, 4, 8, 10, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 31 число; в апреле – 1, 4, 8, 9, 10, 19, 22, 23, 27, 28 число.

Как сеять лук на рассаду

Чтобы урожай лука был хорошим, нужно сеять овощ с соблюдением нескольких ключевых правил. И вот какие это правила:

отберите качественный посадочный материал и замочите его в теплой воде на 4-8 часов, быстро ополосните и подсушите;

чтобы улучшить почву подготовьте субстрат из торфа, перегноя, садовой земли и песка;

семена нужно сеять неглубоко, сверху накрыть тонким слоем почвы, около полусантиметра, чтобы они могли легко пробиться на свет;

до появления ростков рассаду надо держать при температуре около 18-22 градусов, а после снизить до 12-15 градусов;

также нужно обеспечить рассаде свет минимум 12–14 часов в сутки (если естественного освещения недостаточно, установите фитолампы);

после появления первых настоящих листьев начните подкармливать рассаду комплексным удобрением или легкими органическими настоями – вносите подкормку раз в 10-14 дней.

