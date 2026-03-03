Как вырастить двойной урожай картофеля: метод с мульчированием

Посадка картофеля в Украине – это не просто вид огородных работ, а целый семейный ритуал, к которому привлекают и взрослых, и детей. Овощ потом ложится в основу "стратегических" запасов на зиму, а большой урожай становится настоящим предметом гордости.

Но как сделать так, чтобы картофель уродил действительно обильно? И чтобы сажать его при этом было просто и удобно – настолько, что для детей работы были бы скорее развлечением, а не обременительной обязанностью. О методе с мульчированием рассказал блог Gardens That Matter.

Шаг 1: Насыпьте 5-8 сантиметров компоста

Когда установится достаточно теплая для посадки картофеля погода, можно приступать к работам. Самое лучшее в этом методе то, что перекапывать грядку для него не нужно. Просто насыпьте на выбранное место компост поверх травы и других растений достаточно толстым слоем. Так вы получите участок, покрытый мульчей, которая должна неплохо справиться с угнетением имеющейся растительности.

Если нужно, вырвите крупные сорняки или скосите траву на минимальной высоте. Если вы осваиваете место с агрессивными растениями, можно подстелить под мульчу несколько слоев газет, чтобы дать картофелю фору. Конечно, вы можете использовать и подготовленный обычным образом участок в огороде.

Шаг 2: Разложите картофель на расстоянии около 25 сантиметров

Для метода идеально подойдет шахматный порядок раскладки картофелин, который позволит вместить больше растений на меньшей площади. Покупайте для посадки сертифицированный семенной картофель, устойчивый к типичным болезням типа фитофтороза.

Если семенные клубни достаточно крупные, их можно разрезать на части, чтобы на каждой было по крайней мере по два "глазка". Оставьте их полежать при комнатной температуре несколько дней, чтобы срез подсох и взялся корочкой (каллусом). Также можно припудрить картофель сельскохозяйственной серой для профилактики грибковых заболеваний. Выложите подготовленные клубни поверх компоста в шахматном порядке на расстоянии около 25 см друг от друга.

Шаг 3: Накройте слоем мульчи в 15 сантиметров

Используйте легкую мульчу без семян сорняков, например измельченные листья или солому, которая не обрабатывалась химикатами. Сопревшее сено тоже подойдет, хотя из него могут начать прорастать пшеница, овес или другие растения, которые нужно будет удалить. Опять же, следите, чтобы солома была чистой от гербицидов, которые иногда используют на злаковых культурах.

Такая техника глубокой мульчи может потребовать дополнительного полива в засушливых регионах. Возможно, вам также захочется добавить компост или землю прямо в мульчу, чтобы она лучше держала влагу. Если же у вас есть проблемы с грызунами, лучше придерживаться традиционного подхода – сажать в борозды и окучивать землю вокруг ростков.

Шаг 4: Добавляйте мульчу по мере роста картофеля

Новые клубни растут на том же уровне или чуть выше семенной картофелины, поэтому добавление мульчи (или окучивание землей в традиционном варианте) стимулирует рост новых плодов. Время имеет значение: если окучить кусты слишком поздно, вы не увидите увеличения урожая. Нужно закрывать нижние стебли растения, пока оно находится в стадии активного вегетативного роста.

Даже если вы опоздали со стимуляцией новых клубней, дополнительная мульча защитит уже растущие от солнечного света. На солнце они начинают вырабатывать хлорофилл и зеленеют. Зеленый картофель также содержит токсичное соединение – соланин.

Шаг 5: Соберите урожай

Почва на такой грядке получается настолько рыхлой и легкой, что вы можете просто запустить руку в мульчу и достать из нее молодые картофелины величиной с яйцо, как только на кусте распустятся первые цветы. Но полноценно собирать и закладывать урожай на хранение следует после того, как листья пожелтеют. Для длительного хранения дайте картофелю просохнуть и "отстояться" в темном месте перед упаковкой, а затем держите его в прохладном, темном и умеренно влажном помещении.

