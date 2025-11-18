Когда надо сажать петрушку под зиму: советы

Петрушка – одна из тех культур, которые никогда не теряют актуальности. Она проста в выращивании, ароматная, полезная и всегда уместна на столе. Но не все знают, что лучший способ получить раннюю, крепкую зелень весной – это посеять ее еще осенью.

Подзимний посев позволяет семенам пройти естественную закалку. В результате – петрушка всходит раньше, растет сильнее и реже болеет. OBOZ.UA рассказывает, когда следует начинать зимний посев.

Преимущества подзимнего посева

Подзимняя посадка позволяет семенам пройти естественную стратификацию, то есть "закалку холодом". Зимой семена отдыхают, но не теряют жизненной силы. Весной, когда почва начинает прогреваться, они просыпаются первыми, и всходы появляются на 2–3 недели раньше, чем в весенних посевах.

Такие растения имеют более мощные корни, реже болеют и дают больший урожай.

Почему это выгодно именно в украинском климате

Подзимний посев идеален для наших условий. Зимы в Украине непредсказуемы: в центре мороз может достигать -20°C, на юге – теплее, а на западе часто идут дожди. Но петрушка – выносливая культура. Она переносит холод, не боится кратковременных оттепелей и сохраняет жизнеспособность даже под ледяной коркой.

Осенний посев также защищает от вредителей: всходы появляются тогда, когда насекомые еще не активны. Кроме того, растение использует зимнюю влагу, не требует частого полива весной и стартует раньше, чем сорняки.

Когда именно сажать петрушку под зиму

Успех осенней посадки определяется точным выбором времени. Посев надо проводить тогда, когда температура почвы опускается до +2...+5°C.

В центральных и северных областях – до 25–30 октября.

В южных регионах – до середины ноября.

В Карпатах и на западе – лучше всего в середине октября, когда снег еще не выпал, но земля уже холодная.

Если посеять рано – семена прорастут и погибнут от мороза. Если поздно – не успеют укорениться. Поэтому ориентируйтесь не на календарь, а на погоду: ночная температура должна стабильно держаться ниже +5°C.

Как подготовить почву

Петрушка любит легкие, плодородные почвы с нейтральной кислотностью (pH 6–7). Выбирайте место на солнце, без застоя воды.

Перед посевом:

перекопайте землю на 20–25 см,

внесите компост – 4–5 кг на кв.м,

добавьте фосфорно-калийные удобрения – 20–30 г на кв.м,

при тяжелой почве смешайте ее с песком.

Не сажайте после капусты или моркови – там могут остаться возбудители болезней.

После перекопки разровняйте грядку и сделайте борозды глубиной 1–2 см на расстоянии 15–20 см. Семена рассыпайте гуще, чем весной – часть не прорастет. Затем засыпьте тонким слоем почвы, слегка прижмите и полейте, если осень сухая.

Для защиты от промерзания накройте грядку мульчей, торфом или соломой.

Уход весной

После таяния снега снимите укрытие, разрыхлите почву и удалите сорняки. Петрушка начнет активно расти уже при +3°C.

Полив осуществляйте умеренно – раз в неделю, примерно 10–15 л на квадратный метр. В апреле подкормите азотными удобрениями (10 г на кв.м) для стимуляции зелени.

