Как восстановить плодородность почвы: что нужно обязательно сделать осенью

Осень – время подготовки огорода и сада к следующему сезону и одним из главных этапов этой подготовки является санитарная обработка почвы. В это время важно восстановить в ней запас питательных веществ, а также обработать землю от патогенов и вредителей, чтобы не иметь проблем с ними весной.

Осенняя дезинфекция также обеспечивает здоровье субстрата. Правильно подготовленный, он лучше накапливает влагу и дает оптимальный старт будущему урожаю. Как правильно обрабатывать осенью почву – механически, химически и биологически – рассказало издание Zemliak.com.

Механическая обработка

Механической обработкой называют обычную перекопку. Это самый простой и одновременно самый эффективный метод осеннего оздоровления земли. С него начинается вся подготовка к следующему летнему сезону.

Очистка участка. Для начала с грядок убирают сорняки, опавшие листья и остатки растений. Особенно важно избавиться от больных остатков (пораженных фитофторой, гнилью, мучнистой росой) — их сжигают или выносят за пределы участка. Компостировать пораженные части растений нельзя.

Для начала с грядок убирают сорняки, опавшие листья и остатки растений. Особенно важно избавиться от больных остатков (пораженных фитофторой, гнилью, мучнистой росой) — их сжигают или выносят за пределы участка. Компостировать пораженные части растений нельзя. Глубокая перекопка. Далее землю перекапывают на полный штык лопаты, не разбивая комков. Цель этой процедуры – вынести личинки вредителей (проволочника, майских жуков) и споры грибков на поверхность, где их уничтожат мороз и ветер.

Химическая и биологическая обработка

После перекопки применяют средства для обеззараживания земли. Чаще всего используют соединения меди и железа.

Медный купорос в пропорции 50–100 г на 10 л воды — раствором поливают или опрыскивают почву. Метод эффективен против фитофторы, парши, плесени, но чрезмерно частое использование может привести к накоплению меди.

в пропорции 50–100 г на 10 л воды — раствором поливают или опрыскивают почву. Метод эффективен против фитофторы, парши, плесени, но чрезмерно частое использование может привести к накоплению меди. Железный купорос – 3% раствор (на 10 л воды) применяют для обеззараживания земли возле деревьев и ягодников.

– 3% раствор (на 10 л воды) применяют для обеззараживания земли возле деревьев и ягодников. Диатомит или табачную пыль – можно внести во время перекопки для борьбы с почвенными вредителями.

По словам специалистов, инсектициды используют только при крайней необходимости, отдавая предпочтение органическим или биологическим препаратам.

Биологические препараты

Важно осенью уничтожить споры болезнетворных грибов. Это можно сделать с помощью биологических фунгицидов. Такие препараты действуют за счет полезных бактерий и грибов, которые подавляют развитие вредной микрофлоры. Оптимальная температура для их применения — до +10 °С. То есть спешить с их применением не стоит.

К таким биопрепаратам можно отнести "Фитоспорин" и "Триходермин". Эти средства содержат микроорганизмы (в частности гриб Trichoderma), конкурирующие с патогенами и уничтожающие их. Препарат разводят по инструкции и вносят во влажную почву после перекопки.

Раскисление почвы

Если земля имеет повышенную кислотность, осенью проводят ее нейтрализацию. Для этого применяют известь-пушонку или доломитовую муку. Последняя не только снижает кислотность, но и обогащает землю магнием. Смесь рассыпают перед перекопкой.

Важно помнить: известь нельзя сочетать с органическими или азотными удобрениями — между внесениями следует выдержать несколько недель. Именно такая последовательность гарантирует, что почва войдет в зиму здоровой, а весной будет готова к поддержанию быстрого и полноценного развития полезных культур.

