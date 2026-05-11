Когда надо сажать капусту по лунному календарю: благоприятные даты

Капусту в мае 2026 года лучше всего сажать после новолуния – в период, когда Луна растет. Самыми благоприятными датами для высадки рассады в открытый грунт считают 17–22 мая и 24–30 мая.

Однако ориентироваться стоит также на погоду, температуру почвы и состояние самой рассады. Если правильно подобрать время и обеспечить капусте влагу, солнце и питательную почву, растение быстрее приживется и лучше сформирует крепкие головки. OBOZ.UA рассказывает, когда следует высаживать капусту.

Когда сажать капусту по лунному календарю

Май традиционно считается удачным месяцем для высадки капусты в открытый грунт. В этот период земля уже хорошо прогревается, световой день становится длиннее, а риск сильных ночных заморозков постепенно уменьшается.

По лунному календарю огородники часто выбирают для посадки те дни, когда Луна находится в фазе роста. Считается, что этот период лучше подходит для культур, урожай которых формируется над землей – в частности для капусты.

В мае 2026 года новолуние приходится на 16 мая, а полнолуние – на 31 мая. Поэтому основной период для посадки капусты по лунному календарю начинается после новолуния

Благоприятные даты для посадки капусты в мае 2026 года

Лучшими днями для высаживания рассады капусты или посева считаются:

17–22 мая;

24–30 мая.

В эти дни Луна растет, поэтому по народным огородным наблюдениям растения лучше укореняются, активнее наращивают листья и легче переносят пересаживание.

Нежелательно сажать капусту непосредственно в день новолуния и полнолуния. В мае 2026 года это 16 мая и 31 мая. В такие дни огородники обычно откладывают посадку и занимаются подготовкой грядок, поливом, рыхлением почвы или уходом за уже высаженными растениями.

Как правильно сажать капусту

Для капусты стоит выбрать солнечный участок с плодородной и достаточно влажной почвой. Эта культура любит воду, поэтому после высадки ее нужно регулярно поливать, особенно в сухую и теплую погоду.

Важно не загущать посадки. Если растения посадить слишком близко друг к другу, им не будет хватать места для развития, а воздух между листьями будет циркулировать хуже. Это может повысить риск болезней и появления вредителей.

Также капусту желательно периодически подкармливать. Для формирования больших и плотных головок растению нужны питательные вещества, в частности азот в начале роста, а затем – калий и фосфор.

Лунный календарь можно использовать как дополнительную подсказку, но главным ориентиром должны оставаться реальные условия на огороде. Если на улице холодно, почва переувлажнена или рассада еще слабая, лучше немного подождать даже в благоприятный день.

