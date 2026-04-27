Когда надо сажать фасоль: благоприятные даты в 2026 году

Фасоль относится к теплолюбивым растениям и очень чувствительна даже к легким заморозкам. Именно поэтому опытные огородники не рекомендуют спешить с ее посевом весной и советуют дождаться стабильного потепления.

Кроме погоды, дачники также часто учитывают и лунный календарь, чтобы выбрать самое удачное время для посадки. Когда наступят удачные для посадки фасоли дни в мае 2026 года с учетом всех нюансов, разбиралось издание VSN.

Условия для посева фасоли

Если вы в первую очередь ориентируетесь на погоду, дождитесь соответствующих условий, когда фасоль сможет хорошо чувствовать себя в открытом грунте. Они наступают, когда:

температура почвы поднимется до +10...+12°C

исчезнет риск ночных заморозков

В украинских условиях такой период обычно приходится на вторую половину мая или начало июня.

Лунный календарь

Поскольку фасоль дает урожай над поверхностью почвы, ее советуют сеять именно в период, когда Луна растет. Ее фазы в мае распределятся так:

1 мая – полнолуние;

2–15 мая – убывающая Луна

16 мая – новолуние

17–30 мая – растущая Луна

31 мая – полнолуние

А значит лучшим периодом для посева фасоли можно считать 17–30 мая. Также можно будет посадить растение в начале июня – если весна выдалась прохладной и земля еще не успела прогреться.

Чтобы получить хороший урожай, важно также придерживаться базовых правил ухода за фасолью. Для посадки лучше выбирать хорошо освещенные места с легкой и питательной почвой. Перед посевом семена можно предварительно замочить, чтобы ускорить прорастание.

Заворачивать фасоль следует на глубину 3-5 см, оставляя между растениями достаточное расстояние. Полив должен быть умеренным – без избытка влаги.

