Когда надо окучивать картофель: урожай будет лучше

Окучивание картофеля – это важный этап ухода за овощем, который напрямую влияет на развитие куста и формирование урожая. Точного календарного дня для этой работы не существует, поскольку сроки зависят от времени посадки, сорта и скорости появления всходов.

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Опытные огородники утверждают, что главным ориентиром в выборе даты для окучивания является состояние растений. Как определить, когда именно картофель становится готовым к окучиванию, рассказало издание VSN. Если коротко, оптимальный момент для первого окучивания наступает тогда, когда молодая ботва уже хорошо поднялась над почвой. Далее объясняем все главные нюансы.

Для чего окучивать картофель

Суть окучивания заключается в том, что подсыпанный к основанию куста грунт стимулирует образование дополнительных подземных побегов и корней. Именно на этих новых корневых образованиях формируются новые клубни, что в итоге увеличивает общее количество урожая. Простыми словами, чем лучше организовано окучивание, тем выше может быть урожайность.

Специалисты по практическому огородничеству отмечают, что раньше эту работу выполняли исключительно вручную, обрабатывая каждый куст тяпкой и одновременно убирая сорняки. Сейчас же часто применяют механизированные средства, в частности мотокультиваторы, что значительно упрощает процесс и экономит время.

Окучивание обычно проводят минимум дважды за сезон:

когда растения достигают высоты 15-20 см;

примерно через две недели после первой процедуры – перед началом цветения.

Во время второго окучивания почвы нужно подсыпать больше. На этом этапе формируют гребень высотой около 20 см.

Условия проведения работ

Лучше всего выполнять окучивание картофеля в пасмурную погоду или в вечернее время. Также благоприятным вариантом является период после дождя, когда почва влажная и лучше обволакивает растения. В жаркие дневные часы эту процедуру не рекомендуют проводить, чтобы избежать перегрева и повреждения растений горячей землей.

Практические нюансы

Во время механизированного окучивания может возникать ситуация, когда на концах рядков накапливается избыток почвы, а при развороте техники он распределяется неравномерно. Поэтому крайние кусты иногда остаются недостаточно присыпанными. В таких случаях их дополнительно обрабатывают вручную, чтобы выровнять уровень почвы.

Также следует учитывать, что всходы картофеля могут появляться неравномерно: часть кустов уже активно растет, тогда как другие только пробиваются на поверхность. В таких условиях важно не засыпать полностью молодые слабые ростки – их верхушка должна оставаться над землей, иначе рост может притормозиться или остановиться.

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