Как и чем подкармливать баклажаны летом: советы для хорошего урожая

Чтобы баклажаны хорошо плодоносили летом, их нужно регулярно подкармливать азотными, органическими и калийно-фосфорными удобрениями, не забывая о тепле, поливе и своевременном сборе плодов. Лучше всего культура реагирует на настой сорняков, древесную золу, гумат калия и минеральные подкормки.

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При жаркой погоде, достаточном поливе и правильном питании завязи быстро увеличиваются, а растение активно формирует новые плоды. Именно поэтому в самые теплые месяцы лета баклажанам стоит уделить больше внимания. OBOZ.UA рассказывает о самых эффективных подкормках.

Почему баклажанам нужна регулярная подкормка

Баклажаны очень чувствительны к недостатку питания. Во время массового плодоношения они тратят много сил на формирование завязей и налив плодов, поэтому почва быстро истощается.

В этот период растениям нужен не только калий и фосфор, но и азот. Однако азотные подкормки не стоит использовать отдельно постоянно: их лучше сочетать или чередовать с калийно–фосфорными удобрениями. Такой подход помогает поддержать рост куста, но в то же время направить силы именно на плоды.

Настой сорняков для баклажанов

Один из доступных вариантов летней подкормки – настой из сорняков. Такое органическое удобрение содержит много азота и хорошо подходит для поддержания роста растений.

Для полива используют 1 литр готового настоя на 10 литров чистой воды. Подкармливать баклажаны таким раствором можно примерно раз в 14 дней.

Поскольку настой сорняков преимущественно дает растениям азот, через несколько дней после него желательно внести калийно-фосфорную подкормку. Это поможет не только нарастить зеленую массу, но и поддержать формирование плодов.

Древесная зола

Баклажаны хорошо реагируют на калийные подкормки, ведь калий стимулирует рост завязей и помогает повысить урожайность. Один из простых вариантов – древесная зола.

Для приготовления раствора нужно размешать 1 стакан золы в 10 литрах воды и настоять примерно сутки. После этого баклажаны поливают под корень.

Такая подкормка особенно полезна в период плодоношения, когда растениям нужна поддержка для налива плодов.

Гумат калия

Еще один вариант для баклажанов – гумат калия. Это натуральное удобрение, которое помогает стимулировать рост завязей и поддерживает растения в период активного плодоношения.

Готовить раствор нужно по инструкции к конкретному препарату, ведь концентрация может отличаться в зависимости от производителя. Превышать дозировку не стоит: избыток удобрений может навредить не меньше, чем их недостаток.

Калийно-фосфорная подкормка

Для летнего ухода можно использовать и минеральные калийно–фосфорные удобрения. Они помогают растению направить силы на завязи и плоды.

Для приготовления раствора 1 столовую ложку минерального удобрения сначала растворяют в стакане горячей воды, а затем добавляют эту смесь до 10 литров чистой воды. Поливают баклажаны под корень. На одно растение используют не более 1 литра такого раствора.

Подкормка будет более эффективной, если вовремя собирать плоды. Баклажаны, как и огурцы, не стоит долго оставлять на кусте. Если плоды перерастают и начинают формировать семена, растение тратит на них слишком много сил.

Первые баклажаны лучше снимать чуть раньше, даже если они еще не достигли максимально возможного размера. Это стимулирует развитие следующих завязей и помогает получить больший урожай в течение сезона.

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