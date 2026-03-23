Когда мыть окна перед Пасхой, чтобы притянуть в дом счастье: приметы

Перед Пасхой уборка в доме издавна имела еще и символическое значение. Особое внимание в этот период уделяли окнам, ведь в народе их считали своеобразными "глазами дома", через которые входят свет, тепло и добрая энергия. Именно поэтому мытье окон перед праздником сопровождалось различными приметами.

И сейчас многие сохраняют эти обычаи, сочетая их с вполне практичным желанием навести порядок перед большим праздником. OBOZ.UA рассказывает о приметах, которые передавались из поколения в поколение.

Когда лучше всего мыть окна перед Пасхой

Самым благоприятным временем для мытья окон считали последнюю неделю перед Пасхой. Именно в этот период, по народным представлениям, очищение дома имело особую силу, потому что дом будто готовился к обновлению вместе с приходом праздника. Важным было и время суток, когда брались за работу.

По приметам, лучше всего мыть окна утром. Утреннее время связывали с началом, очищением и гармонией, поэтому верили, что такая уборка помогает притянуть в дом счастье. А вот вечер считали менее удачным для этого дела, потому что вместе с водой, по поверьям, можно было "вымыть" достаток и финансовую удачу. Именно поэтому не советовали откладывать эту работу на поздний вечер или ночь.

Какие дни считают самыми лучшими для мытья окон

Среди дней недели особенно благоприятными для уборки перед Пасхой считали вторник и четверг. Вторник в народных представлениях был хорошим днем для наведения порядка в доме, когда любая домашняя работа приносит пользу. Четверг также имел особое значение, потому что его связывали с очищением, обновлением и заботой о здоровье.

Зато начинать уборку в понедельник не советовали. Существовало поверье, что так можно смыть удачу уже в самом начале недели. Поэтому хозяйки старались выбирать для мытья окон более благоприятные дни, чтобы вместе с чистотой впустить в дом добрые перемены.

Народные приметы

С мытьем окон перед Пасхой связывали немало примет. Например, грязные стекла считали знаком возможных финансовых трудностей, тогда как чистые и прозрачные окна символизировали достаток, стабильность и порядок в доме. Верили также, что во время уборки нужно думать о хорошем, ведь вместе с водой смывается весь накопленный негатив.

Не советовали мыть окна после захода солнца, потому что это, по поверьям, могло принести потерю денег.

Если же во время мытья светило солнце, это считалось хорошим знаком и обещало светлый, спокойный период в жизни.

После завершения уборки хозяйки часто открывали окна, чтобы впустить в дом свежий воздух, новые возможности и добрую энергию.

