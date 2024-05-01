Когда нужно мыть окна перед Пасхой: какой день категорически не подходит

В канун Пасхи стоит успеть сделать немало домашних дел. Поскольку Страстная пятница – самый скорбный день в году для верующих, к этому времени следует завершить все предварительные приготовления к празднику.

Мытье окон – неизменная предпасхальная традиция украинцев. OBOZ.UA разбирался, когда нужно мыть окна и какой день для этого категорически не подходит.

Конечно, держать окна в чистоте желательно всегда, но с давних времен существовало поверье, что лучшее время для этого наступает именно перед Пасхой.

Окна издавна считались своеобразными "глазами" дома. Наши предки верили, что солнечные лучи, проникающие в дом накануне светлого праздника Пасхи, изгоняют из дома нечистую силу, очищают от проблем и бед.

Существовали даже обряды, как правильно мыть окна в канун праздника, чтобы привлечь в дом добро, позитивную энергию и защиту высших сил.

В первую очередь важно закрыть все окна. Начинать советуют обязательно с внутренней стороны, а уже после этого тщательно промыть стекло снаружи.

Лучше всего делать генеральную уборку в доме в Чистый четверг. Этот день традиционно связывают с очищением, потому что даже вода, по поверьям, становится целебной. Если у вас нет возможности устроить уборку в рабочий день, можно помыть окна и непосредственно перед праздником, в субботу. Главное не делать это в Страстную пятницу – это скорбный день, когда, по библейскому преданию, распяли Иисуса.

К пятнице завершают все уборки и огородные работы. Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и рукоделием. Не стоит устраивать громкие гуляния или празднования. В этот день лучше не переедать – согласно правилам поста следует ограничить себя в потреблении пищи и напитков. О традициях и верованиях Страстной пятницы – читайте в материале.

Кстати, мытье окон и зеркал может испытанием из-за постоянных разводов – их трудно избежать. Даже дорогие моющие средства иногда оставляют следы. Среди домашних лайфхаков наиболее популярным является использование уксуса или газет, однако последние могут чернилами повредить рамы. OBOZ.UA объяснял, чем помыть окна, чтобы они идеально блестели.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно мыть окна и зеркала.

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