Когда лучше всего срезать лаванду, чтобы засушить букетики на зиму

В зависимости от погоды и региона, лучшее время для срезки лаванды — с середины июля до середины августа.

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Чтобы убедиться в правильном выборе времени, лучше обратить внимание на цветы. Те, которые вы планируете использовать для ароматных букетов, будут выглядеть иначе, чем те, что предназначены для ароматических пакетиков, пишет OBOZ.UA.

Хотя многие садоводы руководствуются календарем, для этого растения внешний вид соцветий важнее даты. Лучшее время для срезки лаванды для букетов – это когда на одном стебле есть и распустившиеся цветы, и закрытые бутоны. Именно тогда растение содержит высокую концентрацию ароматических эфирных масел, а цветы хорошо держатся на стеблях.

Если вы планируете срезать лаванду для сухих букетов, не медлите. Как только цветы начнут увядать, они опадут во время высыхания. Они сохранят свой аромат, но букет потеряет свою декоративную ценность. В вазе у вас останутся сухие стебли, которые будут выглядеть не лучшим образом.

Если вы планируете использовать сушеную лаванду для ароматических саше для гардероба, расслабляющих ванн или ароматических настоев, вы можете собрать ее чуть позже. Даже если некоторые цветы начнут опадать, они все равно сохранят свой насыщенный аромат и ценные свойства. Опавшие цветы идеально подходят для наполнения ароматических саше, отпугивания моли и придания приятного аромата вашей одежде.

Однако самое ценное сырье получают во время цветения. Именно тогда лаванда обладает самым сильным ароматом. Когда соцветия теряют свой насыщенный фиолетовый цвет и становятся серыми, их аромат быстро ослабевает.

OBOZ.UA предлагает узнать о июльской обрезке фруктовых деревьев на даче.

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