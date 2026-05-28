Как избавиться от слизней на огороде: простой способ

Слизней на огороде можно отпугнуть простыми домашними средствами – деревянными досками, яичной скорлупой, хвойными иглами и ловушками с пивом. Эти вредители особенно активны во влажную погоду и могут за несколько ночей серьезно повредить молодые растения.

Чаще всего они прячутся в сорняках, под досками, камнями, кучами травы и в других затененных местах. Чтобы слизни не возвращались, важно также убирать лишние укрытия, не переувлажнять почву и поддерживать участок в порядке.

Один из самых простых способов – разложить на ночь в междурядьях влажные деревянные доски. Слизни будут заползать под них, прячась от солнца и сухости, а утром их можно будет легко собрать.

Помогает и измельченная яичная скорлупа, которую рассыпают между грядками или вокруг растений, которые чаще всего повреждают вредители. Острая поверхность мешает слизням передвигаться, поэтому они реже добираются до листьев и молодых побегов.

Похожий эффект имеют хвойные иголки, которые можно разложить вокруг растений или в междурядьях. Такой естественный барьер затрудняет движение слизней и одновременно помогает немного защитить почву от пересыхания.

Некоторые огородники также используют смесь извести, древесной золы и табачной пыли. Ее осторожно рассыпают в местах, где чаще всего появляются вредители. В то же время с такими средствами следует быть внимательными, чтобы не навредить самим растениям и не изменить чрезмерно состав почвы.

Еще один популярный способ – ловушки с пивом. Для этого в землю закапывают небольшой сосуд так, чтобы его край был на уровне почвы, и наливают немного пива. Запах привлекает слизней, и они заползают внутрь ловушки.

Не менее важна профилактика. На участке нужно регулярно убирать сорняки, скошенную траву, старые доски и другие предметы, под которыми слизни могут прятаться днем. Поливать огород лучше утром, чтобы к вечеру почва успевала немного подсохнуть. Если на грядках постоянно влага и много затененных мест, слизни будут появляться снова даже после обработки.

